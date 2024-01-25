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АНАЛІТИКА

ПАРЄ ухвалила рішення щодо українських дітей у РФ та в Європі

 

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується становища українських дітей.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Рішення, яке ухвалили депутати ПАРЄ, стосується усіх українських дітей, оскільки, як підкреслює документ, немає дітей, яких не зачепила агресія РФ проти України. Утім, його важливою складовою є ситуація з дітьми, яких Росія незаконно викрала та намагається позбавити ідентичності. Також документ містить важливі положення щодо дітей, що знайшли прихисток в ЄС.

Резолюцію ПАРЄ, засновану на проєкті, який підготувала українська депутатка Олена Хоменко, підтримали 85 депутатів ПАРЄ, жодного голосу проти не було.

Документ містить важливе політичне підтвердження того, що Росія вчиняє злочин геноциду, системно викрадаючи українських дітей.

Зокрема, резолюція закликає національні парламенти усіх держав-членів Ради Європи ухвалити рішення, які б "засудили воєнні злочини проти дітей та визнали депортації, примусові переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей... злочином геноциду".

Також асамблея наголошує на потребі якнайшвидше повернути дітей в Україну, оскільки "чим більше часу минає, тим більше зменшуються шанси знайти цих дітей", а тим часом "їм нав'язують нову культуру і нову мову, завдають психологічної та/або фізичної агресії".

Рішення також констатує, що навіть ті українські діти, які користуються системою тимчасового захисту в ЄС, "повинні отримувати освіту та медичну допомогу, включаючи підтримку психічного здоров'я, адаптовану до їхньої конкретної ситуації, щоб зберегти зв'язок зі своєю мовою та культурою, що сприятиме їхньому майбутньому поверненню в Україну".
Ключові теги: Росія, ЄС
 

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