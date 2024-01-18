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АНАЛІТИКА

Керівництво Ради не надало дозволу Порошенку поїхати на міжпарламентську раду Україна-НАТО - Герасимов

15:59 19.01.2024 |

Політика

 

Керівництво Верховної Ради відмовило лідеру парламентської партії "Європейська солідарність", народному депутату Петру Порошенку в поїздці на засідання міжпарламентської ради Україна - НАТО до Брюсселя, заявив співголова фракції Артур Герасимов.

"Сьогодні вранці ми... отримали листа від керівництва Верховної Ради, від спікера пана Стефанчука про те, що Петру Порошенку фактично відмовлено у візиті до Брюсселя на міжпарламентську раду Україна - НАТО", - повідомив Герасимов на брифінгу в п'ятницю.

Він зазначив, що причиною відмови у відрядженні стало нібито неправильне оформлення листа.

Герасимов додав, що сьогодні фракція "Європейська солідарність" повторно подала всі необхідні документи для цього відрядження.

Окрім цього, Герасимов розповів, що Порошенка і депутатів з його фракції також запросили на Мюнхенську безпекову конференцію.

Як повідомлялося, міжпарламентська рада Україна-НАТО відбудеться наприкінці січня.

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