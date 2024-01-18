Фінансові новини
- |
- 18.01.24
- |
- 16:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Візит Умєрова до Парижа на відкриття Коаліції артилерії було перенесено через участь у Ставці верховного головнокомандувача
15:48 18.01.2024 |
На відкритті Коаліції артилерії в Парижі 18 січня 2024 р. від Міністерства оборони України представлена українська делегація на чолі із заступником міністра Іваном Гаврилюком.
"Про участь міністра оборони було заздалегідь повідомлено, що візит може бути перенесений через те, що вчора міністр оборони брав участь у Ставці верховного головнокомандувача. Участь у заході з відкриття Коаліції артилерії міністр оборони бере дистанційно через відеозвʼязок", - повідомляє пресслужба Міноборони України.
Зазначено також, що команди українського та французького міністерств працюють над новою датою візиту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У «Слузі народу» пропонують підвищити податки та збільшити військовий збір
|Франція зможе виготовити для України 78 гаубиць Caesar – міністр
|Зеленський - Трампу: Спочатку подумай, тоді кажи
|СБУ розслідує незаконне стеження за працівниками Bihus.Inf, відкрито провадження
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Європарламент: Угорщина не може головувати у ЄС
|Візит Умєрова до Парижа на відкриття Коаліції артилерії було перенесено через участь у Ставці верховного головнокомандувача
|У «Слузі народу» пропонують підвищити податки та збільшити військовий збір
|В Україні здійснив перший політ новий дрон-камікадзе на реактивній тязі
|В Україні розробили роботизований комплекс «Мураха»
|Франція обіцяє постачати Києву по 3 тис. снарядів на місяць
Бізнес
|Microsoft запустила Copilot Pro — передплату на штучний інтелект у Word, Excel і PowerPoint за $20/місяць
|Маск хоче 25% контролю над Tesla для лідерства в ШІ та робототехніці
|Україна та Велика Британія запустили технологічний міст для ІТ-сектору
|NASA представила безшумний надзвуковий літак
|Apple Watch втратять функцію визначення кисню в крові, щоб відновити продажі в США
|Вперше в історії. Google прокладе інтернет-кабель з Південної Америки до Австралії
|Фейковий CEO криптофонду HyperVerse знайшовся – вигадану людину зіграв актор за €4700