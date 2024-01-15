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Голова НАЗК заявляє про ризик скасування антикорупційного законодавства Конституційним Судом
14:24 15.01.2024 |
Конституційний Суд України може скасувати антикорупційне законодавство, вважає голова Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков.
На пресконференції в понеділок у Києві за підсумками роботи НАЗК Новіков нагадав, що наприкінці 2023 року антикорупційне законодавство було відновлено, воно отримало підтримку Венеціанської комісії, ГРЕКО (Group of States Against Corruption) і "захист від можливих майбутніх рішень Конституційного Суду".
"Але все ще залишається ризик, що Конституційний Суд скасує антикорупційне законодавство і громадяни втратять доступ до інформації про джерела доходів тих чиновників, діяльність яких оплачують", - наголосив він.
Загалом, як вважає Новіков, НАЗК на сьогодні "залишається драйвером санкційної політики і політики доброчесності".
Він повідомив, що спільними зусиллями вдалося адвокатувати накладення санкцій на понад 18 тис. представників країни-агресора. Також голова НАЗК зазначив, що за позовами Міністерства юстиції Вищим антикорупційним судом уже конфісковано російського майна на суму понад 5 млн грн.
Відповідаючи на запитання про те, якими є його очікування щодо конкурсу на нового очільника НАЗК, Новіков висловив сподівання, що "хтось із працівників НАЗК зможе очолити Нацагентство і продовжить впровадження доброчесності".
Наголошуючи на викликах, які постають перед новим керівником і Нацагентством, голова Нацагентства сказав, що йдеться про збереження незалежності та утвердження статусу НАЗК як органу формування антикорупційної політики.
Також Новіков розповів, що десятки співробітників НАЗК від початку повномасштабного вторгнення РФ долучилася до Сил безпеки та оборони. "Четверо з них загинули, 16 продовжують нести службу", - додав глава Нацагентства.
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