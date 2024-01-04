Суд визнав винним та оштрафував в.о. голови Конституційного суду. Його внесуть у реєстр корупціонрерів

Голосіївський районний суд міста Києва визнав винним виконувача обов'язків голови Конституційного суду Сергія Головатого у вчиненні адміністративного правопорушення та зобов'язав його сплатити штраф.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Суд встановив, що Головатий не виконав вимог НАЗК, а саме не усунув порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

"Також він не надав інформації та копії документів, що вимагались у запиті НАЗК від 14 вересня 2023 року. Цим він порушив вимоги п. 1-1 ч. 1, абз. 2 ч. 6, ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції", - наголосили в Нацагентстві.

Зазначається, що постанова суду може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення. Водночас після набрання судового рішення законної сили, відомості про суддю будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення стосовно в.о. голови КСУ Сергія Головатого.