Корупційний протокол щодо Шмигаля. Що про це відомо і чим загрожує прем'єру

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков склав протокол на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Суть справи - Шмигаль нібито доручив розібратись з фактом корупції чиновнику, на якого й наскаржився щодо незаконних дій викривач корупції. А той взяв і покарав підлеглих, які на нього ж і наскаржились. Так робити не можна, адже через конфлікт інтересів чиновник не зацікавлений у розслідуванні щодо самого себе.

Прем'єр-міністру загрожує штраф та заборона займати державні посади протягом року.

У коментарі ВВС Україна речниця Дениса Шмигаля Ольга Куришко заперечила інформацію, яку оприлюднила НАЗК. А заяву Новікова вона назвала маніпуляцією.

Подібних корупційних протоколів щодо діючого прем'єр-міністра з часу створення НАЗК ще не було.

У чому звинувачують Шмигаля

В агентстві звинувачують очільника уряду у незаконному розголосі інформації про викривача корупції, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

У нацагентстві зазначили, що Шмигаль, розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, яким був працівник Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), доручив посадовцям опрацювати це повідомлення і повідомити уряд про результати.

При цьому серед посадових осіб, яким доручили розглянути повідомлення, був і сам голова КРАІЛ Іван Рудий, про протиправні дії якого нібито і повідомляли Шмигалю.

Дізнавшись про заяву, посадовець вирішив порушити дисциплінарне провадження стосовно викривача. Хоча, відповідно до законодавства, його не можна притягувати до дисциплінарної відповідальності чи піддавати іншим негативним впливам керівництва.

Тому проти голови КРАІЛ Рудого 5 січня НАЗК теж склала протокол.

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05.01.24 У глави комісії з азартних ігор знайшли конфлікт інтересів: НАЗК склало протокол

Іван Рудий вирішив помститися керівниці апарату КРАІЛ, ініціював дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади.



"Прем'єр-міністр України вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 1728 КУпАП, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача корупції, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків", - заявили у НАЗК.

НАЗК запросило прем'єр-міністра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки.

Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, то на прем'єра накладуть штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік.

Це буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, попереджають в агентстві.

Наразі вжаок прогнозувати, чи в такому разі Шмигаль буде зобов'язаний піти у відставку.

Що кажуть у Шмигаля

Речниця прем'єр-міністра Ольга Куришко у коментарі ВВС Україна заявила, що керівник уряду не розголошував жодної інформації про викривача.

"У вересні на урядовий портал, відповідно до Закону України "Про звернення громадян", надійшло звернення громадян-працівників КРАІЛ про незадоволення роботою керівника комісії. Це звернення не було повідомленням про корупційні правопорушення та не містило будь-якої інформації про можливі факти корупційних дій", - твердить Ольга Куришко

У зв'язку з цим звернення розглядалось як просте "звернення громадян". Тому резолюція прем'єр-міністра готувалася секретаріатом кабінету міністрів саме у такій формі. Про що й повідомили заявників, каже Куришко.

"Заяви керівника НАЗК, що прем'єр-міністр нібито розголосив інформацію про викривача, вважаємо черговою маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень пана Новікова", - наполягає речниця Дениса Шмигаля.