Фінансові новини
- |
- 06.01.24
- |
- 01:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У глави комісії з азартних ігор знайшли конфлікт інтересів: НАЗК склало протокол
22:04 05.01.2024 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протокол про вчинення адміністративних правопорушень стосовно голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Про це йдеться на сайті агентства.
НАЗК виявило в діях Рудого правопорушення, пов'язане з корупцією.
"Він вирішив помститися керівниці апарату КРАІЛ після виникнення між ними конфлікту. Тому виніс на розгляд і особисто проголосував за відкриття дисциплінарного провадження і відсторонення її від займаної посади", - пояснило НАЗК.
Якщо голову КРАІЛ Рудого визнають винним, пояснило НАЗК, то на посадовця буде накладено адміністративне стягнення, а також його буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
Розгляд справи за складеним НАЗК протоколом здійснюватиме Шевченківський районний суд м. Києва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перезавантаження БЕБ. Чому Заходу не сподобається новий план Банкової
|Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї
|Відкуп і лотерея у мобілізації? Дикі пропозиції
|Стефанчук про тези від МЗС для нардепів перед відрядженнями: Усі, хто представляє Україну за кордоном, мають підтримувати її one voice
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати
|Продукцію «Київгуми» доставляли окупантам безпосередньо на передову - джерело
|Суд арештував співзасновника «Київгуми» Кравця у справі про поставки РФ
|У глави комісії з азартних ігор знайшли конфлікт інтересів: НАЗК склало протокол
|Комітет із нацбезпеки просить ВР відкликати Безуглу з посади заступника голови - нардеп Костенко
|Україна поки не має даних про удари РФ ракетами з КНДР
|Блінкен відвідає Грецію для обговорення її підтримки України
Бізнес
|Новий Porsche Taycan на 18 с покращив час Tesla Model S Plaid на 20-км трасі Nurburgring
|Вчені запустили нейромережу, яка прогнозує життя і смерть людини
|Канада заборонить машини із ДВЗ у 2035 році
|Вартість соцмережі X впала на 75% після придбання Маском
|Колишній адвокат Трампа процитував фальшиві судові справи, згенеровані штучним інтелектом
|Електромобілі екологічніші за ДВЗ лише на 30%
|Tesla вперше поступилася лідерством китайській BYD на ринку «чистих» електрокарів