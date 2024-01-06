У глави комісії з азартних ігор знайшли конфлікт інтересів: НАЗК склало протокол

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протокол про вчинення адміністративних правопорушень стосовно голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Про це йдеться на сайті агентства.

НАЗК виявило в діях Рудого правопорушення, пов'язане з корупцією.

"Він вирішив помститися керівниці апарату КРАІЛ після виникнення між ними конфлікту. Тому виніс на розгляд і особисто проголосував за відкриття дисциплінарного провадження і відсторонення її від займаної посади", - пояснило НАЗК.

Якщо голову КРАІЛ Рудого визнають винним, пояснило НАЗК, то на посадовця буде накладено адміністративне стягнення, а також його буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Розгляд справи за складеним НАЗК протоколом здійснюватиме Шевченківський районний суд м. Києва.