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Рада призначила Піщанську очільницею Рахункової палати
12:46 10.01.2024 |
Верховна Рада призначила головою Рахункової палати ексочільницю Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
За відповідне рішення проголосували 252 нардепи.
"Парламент призначив Головою Рахункової палати Ольгу Піщанську. До цього вона займала посаду голови АМКУ. За - 252...попри застереження міжнародних партнерів. Я звичайно не голосував", - зазначив він.
Відео на тему:
Призначення Піщанської мали розглянути ще в грудні минулого року, але питання відклали, оскільки сигнальне голосування показало, що для ухвалення рішення може не вистачити голосів.
Раніше посли країни "Великої сімки" публічно закликали не призначати членів Рахункової палати до зміни процедури відбору.
Як повідомлялося, до вересня Ольга Піщанська обіймала посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).
Піщанська очолювала АМКУ з липня 2020 року. До призначення в АМКУ вона займалася організацією закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та мала низку приватних компаній.
Журналісти також з'ясували, що сестра Ольги Піщанської Світлана стала директором італійської компанії, на яку раніше була оформлена вілла на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі, що належить президенту Володимиру Зеленському. Світлана Піщанська також фігурувала серед великих спонсорів партії "Слуга народу" та заявляла про особисте знайомство з президентом.
У свою чергу Ольга Піщанська стверджувала, що у разі її кар'єрного зростання після обрання Зеленського "про кумівство не йдеться".
Стаття на тему:
22.12.23 Атака Банкової на Рахункову палату. Навіщо Зеленському знову сваритися з «Великою сімкою»
21 грудня Верховна Рада засідала востаннє цього року. Попри прохання послів G7, вона обрала чотирьох нових членів Рахункової палати. Серед них - друг родини Зеленського Ольга Піщанська, яку ОП планує зробити головою Рахункової палати.
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