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Депутат Гончаренко став президентом Комітету з міграції та біженців ПАРЄ
10:51 10.01.2024 |
Депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко став президентом Комітету з міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це Гончаренко повідомив у Telegram, інформує "Європейська правда".
За його словами, рішення вже прийнято, а формально його затвердять на сесії ПАРЄ у Страсбурзі 22-26 січня.
"Це вперше в історії ПАРЄ українець стане президентом Міграційного комітету. Це дуже важливо, особливо коли мільйони українців живуть в Європі. Що ще значить президентство в Комітеті? Я стаю членом Бюро ПАРЄ - керівного органу ПАРЄ", - написав Гончаренко.
Нагадаємо, наприкінці листопада Бюро ПАРЄ схвалило склад спеціального комітету зі становища дітей України, його очолила українська делегатка Олена Хоменко.
У квітні Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації.
ПАРЄ також закликала Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка за депортації українських дітей.
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