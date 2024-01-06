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Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати
23:26 05.01.2024 |
Верховна Рада має намір повернутися до питання про призначення голови Рахункової палати України на першому ж пленарному засіданні в січні 2024 року, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.
"Ситуація проста: ми знаходимося в питанні. Парламент не ухвалив рішення щодо нього. Тому перше засідання (у 2024 році - ІФ-У) почнеться одразу з голосування, пов'язаного з призначення Ольги Піщанської на посаду голови Рахункової палати. Отже, якщо будуть голоси - призначимо пані Піщанську, якщо ж ні - значить, Верховна Рада України буде реалізовувати далі своє право вносити кандидатуру на керівника Рахункової палати", - сказав Стефанчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Стаття на тему:
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21 грудня Верховна Рада засідала востаннє цього року. Попри прохання послів G7, вона обрала чотирьох нових членів Рахункової палати. Серед них - друг родини Зеленського Ольга Піщанська, яку ОП планує зробити головою Рахункової палати.
Як повідомлялося, Верховна Рада 21 грудня не змогла призначити Піщанську на посаду голови Рахункової палати України. Член фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" уточнив, що на етапі сигнального голосування стало зрозуміло, що частина депутатів не підтримають ухвалення цього рішення "на головному голосуванні", тому розгляд питання відклали.
Відео на тему:
Піщанська раніше, з 16 липня 2020 р. до 5 вересня 2023 р., обіймала посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).
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