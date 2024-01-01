Мільйонер Черняк – про підозру від СБУ: Сподіваюсь, це помилка, а не рейдерська атака

Бізнесмен Євген Черняк, якому 29 грудня Служба безпеки України повідомила про підозру в пособництві Росії, відкинув усі обвинувачення. На своїй сторінці у Facebook він заявив, що його компанії не ведуть бізнес з Росією.

"У документах справи йдеться [...] про певні підприємства в Середній Азії, Сакартвело [Грузії] та Азербайджані. Я не був і не є зараз власником або посадовцем цих підприємств, ніколи не орендував їх, ніхто з менеджменту компанії не є посадовцем або вигодонабувачем компаній та заводів, зазначених у справі, і, відповідно, не міг нічого купувати чи продавати. Звинувачувати їх у цьому - повний абсурд", - написав він.

За версією СБУ, ці підприємства закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію для виготовлення алкоголю і лише за 2022 рік сплатили до бюджету РФ близько 6 млрд грн в еквіваленті.

Черняк написав, що не розуміє, як таке можливо: "Вони ж не могли сплачувати податок до бюджету іншої країни".

"Ні я особисто, ні компанія, в якій я засновник, нічого не порушували, але, як і у багатьох українських бізнесів, у нас виникла ситуація, яка, дуже сподіваюся, є помилкою, а не спробою тиску на бізнес з метою рейдерської атаки на лідера ринку. Ми проходили спроби віджиму бізнесу за Януковича, тоді лише публічність і відкрита юридична позиція врятували нас від його "смотрящих", які потім у нашій справі сіли у в'язницю надовго", - написав він.

Черняк вказав, що планує дотримуватися такої самої публічності й у цій справі.

Бізнесмен також уточнив, що особисто в руки підозру йому не давали й "жодних питань у справі не задавали".

Довідка

Черняк - один із найбагатших бізнесменів України та популярний блогер. Його алкогольний холдинг Global Spirits - найбільший у Східній Європі. В структуру холдингу входять лікеро-горілчаний завод "Хортиця" в Запоріжжі, Одеський коньячний завод, Львівський горілчаний завод "Гетьман", винокурня Owensboro Distilling Company у США, виробник текіли Hacienda La Capilla у Мексиці.

Деякі бренди горілки - "Хортиця", "Мороша" та "Первак" - випускали на кількох горілчаних заводах у Росії, але у 2022 році ці активи були виведені з-під бренду Global Spirits.

До портфеля брендів Global Spirits також входять Shustoff, Oreanda, Mikado, San Martino, Villa Mare, Gudauri, Fragolino, Медовуха.

За офіційною версією, Global Spirits із 2014 року не постачає продукцію на російський ринок, а після 24 лютого 2022 року відкликав ліцензію на виробництво та дистрибуцію продукції на ринку Росії.