Засновник «Хортиці» Черняк отримав підозру в пособництві Росії

Служба безпеки України повідомила бізнесмену Євгену Черняку про підозру в пособництві Росії. Про це повідомили СБУ та Офіс генерального прокурора.

Черняку інкримінують продовження бізнесу з Росією після початку повномасштабного вторгнення. Лише за 2022 рік, порахували в СБУ, його компанії сплатили до бюджету Росії близько 6 млрд грн в еквіваленті.

Слідство задокументувало, що підприємства Черняка, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію. Там виготовлялась алкогольна продукція під власними брендами, яку експортували до США та Росії.

Це підтверджується документами та іншими доказами, знайденими під час обшуків в офісах холдингу Черняка.

Слідство також встановило, що бізнесмен виїхав з України безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення Росії.

Шість топменеджерів Черняка отримали підозри за тією ж статтею, що й власник - ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). СБУ і прокуратура проситимуть суд про арешт їхнього приватного і корпоративного майна для передання в управління АРМА.

Черняк - один із найбагатших бізнесменів України та популярний блогер. Його алкогольний холдинг Global Spirits - найбільший у Східній Європі. Він володіє брендами горілки "Хортиця", "Мороша" та "Первак". Їх також випускали в Росії на заводах "Російський сєвєр" та "Роднік", але у 2022 році ці активи були виведені з-під бренду Global Spirits.

За офіційною версією, Global Spirits із 2014 року не постачає продукцію на російський ринок, а після 24 лютого 2022 року відкликав ліцензію на виробництво та дистрибуцію продукції на ринку Росії.