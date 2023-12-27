Дружина заступника голови Офісу президента Шурми купила земельну ділянку в елітному передмісті Києва

Влітку цьогоріч дружина заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми Юлія придбала землю та старенький будинок під Києвом.

Про це йдеться в розслідуванні "Bihus Info".

Нерухомість знаходиться вздовж Дніпра за селищем Козин у Київській області.

"Вартість невідома, оскільки декларації за 2023 рік ще не подавали", - йдеться в відео.





Варто зазначити, що дружина Шурми займається підприємницькою діяльністю як ФОП та у 2022 році заробила менше мільйона гривень.

Також журналісти з'ясували, що якраз після звільнення Ростислава Шурми з посади гендиректора "Запоріжсталі" олігарха Ріната Ахметова у 2020 році та перед призначенням заступником Єрмака в ОП, дружина чиновника придбала апартаменти у центрі Києва площею понад 700 квадратних метрів за понад 73 мільйони гревень.

Також сім'я володіє сусідньою однокімнатною квартирою площею трохи більше 50 квадратних метрів за 3 млн грн та двома паркомісцями за 600 тис грн. Паркомісця в елітному ЖК були придбані у 2021 році.

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Про це свідчать дані декларації чиновника в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

