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АНАЛІТИКА

Дружина заступника голови Офісу президента Шурми купила земельну ділянку в елітному передмісті Києва

16:56 26.12.2023 |

Політика

 

Влітку цьогоріч дружина заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми Юлія придбала землю та старенький будинок під Києвом.

Про це йдеться в розслідуванні "Bihus Info".

Нерухомість знаходиться вздовж Дніпра за селищем Козин у Київській області.

"Вартість невідома, оскільки декларації за 2023 рік ще не подавали", - йдеться в відео.


Варто зазначити, що дружина Шурми займається підприємницькою діяльністю як ФОП та у 2022 році заробила менше мільйона гривень.

Також журналісти з'ясували, що якраз після звільнення Ростислава Шурми з посади гендиректора "Запоріжсталі" олігарха Ріната Ахметова у 2020 році та перед призначенням заступником Єрмака в ОП, дружина чиновника придбала апартаменти у центрі Києва площею понад 700 квадратних метрів за понад 73 мільйони гревень.

Також сім'я володіє сусідньою однокімнатною квартирою площею трохи більше 50 квадратних метрів за 3 млн грн та двома паркомісцями за 600 тис грн. Паркомісця в елітному ЖК були придбані у 2021 році.

Стаття на тему:

11.12.23 Шурма торік задекларував 680 тисяч доходу, брату позичив у триста разів більше
Про це свідчать дані декларації чиновника в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
За матеріалами: Економічна правда
 

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