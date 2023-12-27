Фінансові новини
- |
- 27.12.23
- |
- 04:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Дружина заступника голови Офісу президента Шурми купила земельну ділянку в елітному передмісті Києва
16:56 26.12.2023 |
Влітку цьогоріч дружина заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми Юлія придбала землю та старенький будинок під Києвом.
Про це йдеться в розслідуванні "Bihus Info".
Нерухомість знаходиться вздовж Дніпра за селищем Козин у Київській області.
"Вартість невідома, оскільки декларації за 2023 рік ще не подавали", - йдеться в відео.
Варто зазначити, що дружина Шурми займається підприємницькою діяльністю як ФОП та у 2022 році заробила менше мільйона гривень.
Також журналісти з'ясували, що якраз після звільнення Ростислава Шурми з посади гендиректора "Запоріжсталі" олігарха Ріната Ахметова у 2020 році та перед призначенням заступником Єрмака в ОП, дружина чиновника придбала апартаменти у центрі Києва площею понад 700 квадратних метрів за понад 73 мільйони гревень.
Також сім'я володіє сусідньою однокімнатною квартирою площею трохи більше 50 квадратних метрів за 3 млн грн та двома паркомісцями за 600 тис грн. Паркомісця в елітному ЖК були придбані у 2021 році.
Стаття на тему:
11.12.23 Шурма торік задекларував 680 тисяч доходу, брату позичив у триста разів більше
Про це свідчать дані декларації чиновника в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Родина голови фракції «Слуг народу» Арахамії використовує автівки, оформлені на менеджера та адвоката
|Дружина заступника голови Офісу президента Шурми купила земельну ділянку в елітному передмісті Києва
|Нардепи подали заяву в НАБУ на очільника «Енергоатома» після розслідування про маєток його тещі
|НАЗК перевірить скандального «слуги народу» Миколи Тищенка через записані на його менеджера новий маєток та авто
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Уряд вніс до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення
|Кабмін вніс до Ради законопроект про мобілізацію
|У ЗСУ розповіли, за рахунок яких категорій населення хочуть розширити мобілізацію
|(Де)мобілізація, призов та електронні запрошення в ТЦК: головне з великого інтерв'ю Умєрова
|Атака Банкової на Рахункову палату. Навіщо Зеленському знову сваритися з «Великою сімкою»
|Зенітки Gepard і не тільки. Німеччина передала Україні нову партію зброї
Бізнес
|Cadillac представив новий кросовер Vistiq
|ITC не задовольнила звернення Apple про відтермінування заборони на продаж смарт-годинників Apple Watch Ultra 2 і Series 9 у США
|Світове автовиробництво збільшилось на 10%
|Верховний суд Великої Британії: штучний інтелект не може бути винахідником патенту
|Microsoft оголосила про відмову від підтримки платформи Windows Mixed Reality
|Bloomberg: Apple планує випустити на ринок гарнітуру Vision Pro в лютому
|Kia оновила кросовер Sonet завдяки стилю та технологіям