Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шурма торік задекларував 680 тисяч доходу, брату позичив у триста разів більше

17:34 11.12.2023 |

Політика

 

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма у 2022 році отримав 681,5 тисячі гривень доходу, з них зарплата за місцем роботи становила 415,6 тисяч гривень.

Про це свідчать дані декларації чиновника в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Дохід Шурми склали зарплата за основним місцем роботи в Офісі президента та проценти від вкладів у банках.

Дружина Ростислава Шурми Юлія отримала торік майже 870 тисяч гривень доходу.

Крім цього, вкінці серпня 2022 року родина орендувала у Німеччині будинок площею 421 кв. м та замельну ділянку, площа якої не вказана.

Заступник голови ОП зберігає у готівці 400 тисяч гривень, 50,9 тисяч доларів та 46 тисяч євро та на банківських рахунках понад 2,5 млн грн та майже 20 тисяч євро.

Також сім'я в 2022 році позичила брату Ростислава Шурми Олегу понад 210 млн грн (понад 5,5 млн дол в еквіваленті).

Нову нерухомість та автівки ні чиновник, ні його дружина торік не купували.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,8716
  0,1292
 0,35
EUR
 1
 39,6738
  0,0728
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 11:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8816  0,07 0,20 37,4368  0,05 0,13
EUR 39,7852  0,03 0,07 40,5340  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8700  0,14 0,38 36,8850  0,13 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес