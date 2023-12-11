Шурма торік задекларував 680 тисяч доходу, брату позичив у триста разів більше

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма у 2022 році отримав 681,5 тисячі гривень доходу, з них зарплата за місцем роботи становила 415,6 тисяч гривень.

Про це свідчать дані декларації чиновника в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Дохід Шурми склали зарплата за основним місцем роботи в Офісі президента та проценти від вкладів у банках.

Дружина Ростислава Шурми Юлія отримала торік майже 870 тисяч гривень доходу.

Крім цього, вкінці серпня 2022 року родина орендувала у Німеччині будинок площею 421 кв. м та замельну ділянку, площа якої не вказана.

Заступник голови ОП зберігає у готівці 400 тисяч гривень, 50,9 тисяч доларів та 46 тисяч євро та на банківських рахунках понад 2,5 млн грн та майже 20 тисяч євро.

Також сім'я в 2022 році позичила брату Ростислава Шурми Олегу понад 210 млн грн (понад 5,5 млн дол в еквіваленті).

Нову нерухомість та автівки ні чиновник, ні його дружина торік не купували.