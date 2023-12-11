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Шурма торік задекларував 680 тисяч доходу, брату позичив у триста разів більше
17:34 11.12.2023 |
Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма у 2022 році отримав 681,5 тисячі гривень доходу, з них зарплата за місцем роботи становила 415,6 тисяч гривень.
Про це свідчать дані декларації чиновника в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Дохід Шурми склали зарплата за основним місцем роботи в Офісі президента та проценти від вкладів у банках.
Дружина Ростислава Шурми Юлія отримала торік майже 870 тисяч гривень доходу.
Крім цього, вкінці серпня 2022 року родина орендувала у Німеччині будинок площею 421 кв. м та замельну ділянку, площа якої не вказана.
Заступник голови ОП зберігає у готівці 400 тисяч гривень, 50,9 тисяч доларів та 46 тисяч євро та на банківських рахунках понад 2,5 млн грн та майже 20 тисяч євро.
Також сім'я в 2022 році позичила брату Ростислава Шурми Олегу понад 210 млн грн (понад 5,5 млн дол в еквіваленті).
Нову нерухомість та автівки ні чиновник, ні його дружина торік не купували.
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