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АНАЛІТИКА

Рада призначила новий склад Рахункової палати попри застереження послів «Великої сімки»

 

Верховна Рада призначила чотирьох нових членів Рахункової палати попри застереження послів країн "Великої сімки", які наполягали на їх обранні за оновленою процедурою.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Зокрема, в ході рейтингового голосування кандидатуру колишньої співробітниці ДБР Єлизавети Пушко-Цибуляк підтримали 235 депутатів, колишня голова АМКУ Ольга Піщанська набрала також 235 голосів, кандидатуру колишнього співробітника Держаудитслужби Сергія Ключка підтримав 231 нардеп, а Кирила Клименка - 238.

Він зауважив, що члени Рахункової палати призначаються на термін 6 років.

Депутат додав, що невдовзі Верховна Рада має проголосувати за обрання головою Рахункової палати Ольги Піщанської.

Як повідомлялося, до вересня Ольга Піщанська обіймала посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Піщанська очолювала АМКУ з липня 2020 року. До призначення в АМКУ вона займалася організацією закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та мала низку приватних компаній.

Журналісти також з'ясували, що сестра Ольги Піщанської Світлана стала директором італійської компанії, на яку раніше була оформлена вілла на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі, що належить президенту Володимиру Зеленському. Світлана Піщанська також фігурувала серед великих спонсорів партії "Слуга народу" та заявляла про особисте знайомство з президентом.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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