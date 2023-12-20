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АНАЛІТИКА

Рада розгляне призначення голови Рахункової палати попри застереження послів «Великої сімки»

22:22 19.12.2023 |

Політика

 

Верховна Рада на засіданні у четвер, 21 грудня, планує розглянути питання про призначення членів та голови Рахункової палати за старою процедурою попри застереження послів країни "Великої сімки".

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він нагадав, що посли G7 публічно закликали не призначати членів Рахункової палати до зміни процедури відбору.

"Нам розіслали порядок денний і там на 21 грудня не тільки призначення 4 членів Рахунокової палати, але і голови Рахункової", - написав Железняк.

Він додав, що на посаду голови Рахункової палати планують призначити Ольгу Піщанську.

Посли країн "Групи семи" у вівторок висловили стурбованість намірами уряду призначити членів Рахункової палати до завершення її реформи.

Про це йдеться в повідомленні дипломатів у Twitter (X), пише "Європейська правда".

Посли висловили стурбованість повідомленнями, що Верховна рада цього тижня "поспішає з чотирма новими призначеннями до Рахункової палати" до завершення її реформи.

"До ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою", - додали вони.

Посли країн "Групи семи" не вперше закликають Київ забезпечити належну реформу Рахункової палати, що підвищить довіру міжнародних партнерів.

Цей орган, як очікується, буде ключовим у відстеженні міжнародної економічної допомоги в Україні.

Детальніше на цю тему читайте у колонці на "Економічній правді" Незалежність та підзвітність: мета реформи Рахункової палати.

Як повідомлялося, до вересня Ольга Піщанська обіймала посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).

 

Піщанська очолювала АМКУ з липня 2020 року. До призначення в АМКУ вона займалася організацією закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та мала низку приватних компаній.

Журналісти також з'ясували, що сестра Ольги Піщанської Світлана стала директором італійської компанії, на яку раніше була оформлена вілла на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі, що належить президенту Володимиру Зеленському. Світлана Піщанська також фігурувала серед великих спонсорів партії "Слуга народу" та заявляла про особисте знайомство з президентом.

У свою чергу Ольга Піщанська стверджувала, що у разі її кар'єрного зростання після обрання Зеленського "про кумівство не йдеться".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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