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Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:48 14.12.2023 |
Американські сенатори продовжать роботу у Вашингтоні наступного тижня попри формальне завершення сесії в четвер, аби спробувати знайти компроміс для схвалення додаткового фінансування для України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Представники демократів і республіканців у Сенаті США в четвер продовжили переговори для узгодження позицій щодо схвалення додаткової допомоги Україні та Ізраїлю й посиленню заходів із безпеки на кордоні.
"Ми досягаємо прогресу, і Білий дім бере участь, що добре. Все обнадіює", - заявив журналістам сенатор Джон Тьюн, другий за посадою республіканець у Сенаті.
У Конгресі США, як відомо, понад два місяці застряг запит Білого дому на додаткове фінансування, який передбачає виділення загалом близько 61 мільярда доларів Україні - на військову та макрофінансову допомогу.
Будь-яка угода в Сенаті, який контролюють демократами з перевагою в 51 голос, повинна буде також отримати схвалення Палати представників США, яку контролюють республіканці (більшість у 221 проти 213).
Законодавці нижньої палати Конгресу залишили Вашингтон у четвер, щоб розпочати святкові канікули, що унеможливлює ухвалення допомоги до Різдва.
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