Фракція «Європейська солідарність» скаржиться на виключення свого представника з відрядження до Euronest

Депутатка комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва від опозиційної "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що її колегу по фракції Володимира Ар'єва виключили з офіційної делегації України на засідання Асамблеї ЄвроНЕСТ.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у Facebook, опублікувавши фото розпорядження першого заступника голови Верховної Ради.

"Фракція делегувала до цієї Асамблеї Володимира Ар'єва, керівництво ВР викреслило його з розпорядження", - зазначила Геращенко.

У документі в складі делегації вказані депутати від фракцій "Слуга народу", "Батьківщина", "Голос", а також депутатських груп, але в ньому не виявилося представника фракції "Європейська солідарність".

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, до постійної делегації ЄвроНЕСТ входять троє депутатів фракції "Європейська солідарність" - Володимир Ар'єв, Микола Величкович та Софія Федина.

Раніше Геращенко заявила, що низка її міжнародних відряджень під загрозою через зволікання з дозволом від Ради, та вбачає у цьому політичні мотиви.

У вересні інший депутат "Євросолідарності", Олексій Гончаренко заявив, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав йому розпорядження для поїздки на конференцію ПАРЄ у Дубліні

Після того у ПАРЄ закликали дозволити депутату Гончаренку поїхати у відрядження до Британії.