Опозиція в Раді звинувачує владу у блокуванні міжнародних поїздок з політичних мотивів

Депутатка комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва від опозиційної "Європейської солідарності" Ірина Геращенко стверджує, що низка її міжнародних відряджень під загрозою через зволікання з дозволом від Ради, та вбачає у цьому політичні мотиви.

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це вона опублікувала у своєму Facebook.

За словами Геращенко, вона досі не має погодження від голови Верховної Ради для поїздки на спільне засідання комітетів закордонних справ українського і німецького парламентів 7 листопада на запрошення спікера Бундестагу.

"У квітні 2022 року депутатські зустрічі з колегами з Бундестагу змінили позицію німецького парламенту і уряду щодо надання зброї Україні. Й цей діалог треба підтримувати і посилювати... Але відрядження головою ВР і досі не підписано, хоч зустріч має відбутися 7 листопада", - зазначила вона.

За її словами, на погодженні в апараті Верховної Ради застрягли також її відрядження на жіночий конгрес "Європейської народної партії" (найбільшої групи Європарламенту) та форум жіночого лідерства у Рейкʼявіку. Через невизначеність вона не може відповісти кільком делегаціям, які зацікавлені в зустрічах в рамках заходу.

"Якщо ви депутатка від опозиції, то за вказівкою ОП президія блокуватиме вам міжпарламентську діяльність. Хоч назовні ми використовуємо всі наші багаторічні контакти в ЕРР, з європейськими політиками для підтримки України і тиску на РФ", - заявила Геращенко, додаючи, що у депутатів від більшості таких проблем не виникає.

"Кажуть, що відрядження регулюються навіть не головою ВР, а ОП. Де це перетворили на метод крута і пряника, таким чином стимулюючи лояльність депутатів і правильні голосування. Хоч влада має зараз бути максимально зацікавлена в активізації дипломатії, міжпарламентської в тому числі - заради підтримки України", - додає Геращенко.

На запитання "Європейської правди" вона підтвердила, що поїздки на подію ЄНП та міжнародний жіночий форум оплачуються приймаючою стороною, а не з українського бюджету.

"Щодо офіційного відрядження комітету, там чотири депутати можуть отримати компенсацію, бо цей візит передбачено в календарному плані. Але я готова якраз за власний рахунок купити квитки і готель", - зазначила Ірина Геращенко.

У вересні інший депутат "Євросолідарності", Олексій Гончаренко заявив, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав йому розпорядження для поїздки на конференцію ПАРЄ у Дубліні

Після того у ПАРЄ закликали дозволити депутату Гончаренку поїхати у відрядження до Британії.