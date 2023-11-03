Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Опозиція в Раді звинувачує владу у блокуванні міжнародних поїздок з політичних мотивів

15:47 03.11.2023 |

Політика

 

Депутатка комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва від опозиційної "Європейської солідарності" Ірина Геращенко стверджує, що низка її міжнародних відряджень під загрозою через зволікання з дозволом від Ради, та вбачає у цьому політичні мотиви.

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це вона опублікувала у своєму Facebook.

За словами Геращенко, вона досі не має погодження від голови Верховної Ради для поїздки на спільне засідання комітетів закордонних справ українського і німецького парламентів 7 листопада на запрошення спікера Бундестагу.

"У квітні 2022 року депутатські зустрічі з колегами з Бундестагу змінили позицію німецького парламенту і уряду щодо надання зброї Україні. Й цей діалог треба підтримувати і посилювати... Але відрядження головою ВР і досі не підписано, хоч зустріч має відбутися 7 листопада", - зазначила вона.

За її словами, на погодженні в апараті Верховної Ради застрягли також її відрядження на жіночий конгрес "Європейської народної партії" (найбільшої групи Європарламенту) та форум жіночого лідерства у Рейкʼявіку. Через невизначеність вона не може відповісти кільком делегаціям, які зацікавлені в зустрічах в рамках заходу.

"Якщо ви депутатка від опозиції, то за вказівкою ОП президія блокуватиме вам міжпарламентську діяльність. Хоч назовні ми використовуємо всі наші багаторічні контакти в ЕРР, з європейськими політиками для підтримки України і тиску на РФ", - заявила Геращенко, додаючи, що у депутатів від більшості таких проблем не виникає.

"Кажуть, що відрядження регулюються навіть не головою ВР, а ОП. Де це перетворили на метод крута і пряника, таким чином стимулюючи лояльність депутатів і правильні голосування. Хоч влада має зараз бути максимально зацікавлена в активізації дипломатії, міжпарламентської в тому числі - заради підтримки України", - додає Геращенко.

На запитання "Європейської правди" вона підтвердила, що поїздки на подію ЄНП та міжнародний жіночий форум оплачуються приймаючою стороною, а не з українського бюджету.

"Щодо офіційного відрядження комітету, там чотири депутати можуть отримати компенсацію, бо цей візит передбачено в календарному плані. Але я готова якраз за власний рахунок купити квитки і готель", - зазначила Ірина Геращенко.

У вересні інший депутат "Євросолідарності", Олексій Гончаренко заявив, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав йому розпорядження для поїздки на конференцію ПАРЄ у Дубліні

Після того у ПАРЄ закликали дозволити депутату Гончаренку поїхати у відрядження до Британії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1705
  0,0954
 0,26
EUR
 1
 38,7278
  0,0575
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2654  0,04 0,12 37,8414  0,07 0,17
EUR 39,6621  0,03 0,08 40,3675  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2300  0,03 0,08 36,2500  0,06 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес