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АНАЛІТИКА

Умєров підтвердив, що екскомандувача ССО Хоренка звільнили за його поданням

08:16 06.11.2023 |

Політика

 

Віктор Хоренко продовжить службу в Міністерстві оборони України.

Як передає Укрінформ, про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.

"Вчора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України. Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни - надавати підстави ворогові послаблювати Україну", - написав Умєров.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський напередодні звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України, натомість призначив Сергія Лупанчука. При цьому Президент у своєму зверненні зауважив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України.

Віктор Хоренко - генерал-майор, учасник російсько-української війни - був призначений на посаду командувача ССО ЗСУ 25 липня 2022 року.
 

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