Зеленський змінив командувача ССО

Міністр оборони Кайса Оллонгрен зауважила, що допомога буде спрямована до середини наступного року, а загальний обсяг пакета становитиме близько €500 млн. З них близько €260 млн буде витрачено на артилерійські снаряди і €240 млн - на боєприпаси для танків.