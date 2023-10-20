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«Поворотний момент в історії»: Байден закликав американців підтримати допомогу Ізраїлю та Україні
09:08 20.10.2023 |
Президент США Джо Байден у своїй спеціальній промові провів паралелі між останніми подіями в Ізраїлі та війною в Україні і закликав американців підтримувати допомогу Вашингтона обом країнам.
Як повідомляє "Європейська правда", тези виступу Байдена наводять CNN і Reuters.
Байден назвав теперішній час "поворотним моментом історії" і прямо закликав американців підтримувати допомогу США своїм союзникам.
Президент провів паралелі між жовтневими подіями в Ізраїлі і повномасштабною війною Росії проти України.
"ХАМАС і Путін являють собою різні загрози, але у них є дещо спільне: обоє хочуть знищити сусідню демократичну державу", - заявив президент США.
Байден наголосив, що підтримка і України, і Ізраїлю є "життєво важливою для нацбезпеки Америки", застерігши, що за реакцією Вашингтона спостерігають конкуруючі держави і противники США у всьому світі.
"Зрозуміло, що може виглядати, ніби ця війна "десь далеко", і постає питання - чому це має турбувати американців?... Успіх Ізраїлю та України життєво важливий для національної безпеки США. Історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, а диктатори - за свою агресію, то вони спричиняють ще більше хаосу і смертей. Вони продовжують своє, і ціна та загрози для США і світу лише зростають. Тож якщо ми не зупинимо апетити Путіна до влади й контролю в Україні, він не обмежиться Україною", - наголосив Байден, нагадавши натяки з Москви про частину території Польщі і балтійські держави, які є членами НАТО.
Від розвитку ситуації для Ізраїлю, наголосив він, залежить подальша стабільність на Близькому Сході.
"Цей світ згуртовує американське лідерство. І це альянси Америки забезпечують нашу, Америки, безпеку", - зазначив Джо Байден.
Президент засудив прояви антисемітизму й ісламофобії, а також зазначив, що не можна прирівнювати терористів ХАМАС і палестинців загалом. Також Байден повторив, що США підтримують вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту шляхом створення двох держав і обидва народи заслуговують на гідне й мирне життя.
Джо Байден такжо оголосив, що у п'ятницю внесе у Конгрес терміновий бюджетний запит про додаткове фінансування на допомогу Україні та Ізраїлю "поруч з іншими національними безпековими пріоритетами".
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