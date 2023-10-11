Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

NBC: Білий дім об’єднає запит на допомогу для України, Ізраїлю й Тайваню

 

Представники адміністрації президента США Джо Байдена у приватному порядку повідомили членам Конгресу, що Білий дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону.

Про це стало відомо NBC News від двох посадовців Конгресу, представника адміністрації Байдена та представника оборонного сектора, пише "Європейська правда".

За словами джерел NBC News, запит Білого дому на фінансування буде спрямований на те, щоб зменшити навантаження на Пентагон, який відповідає за військову підтримку Ізраїлю, України й Тайваню, а також наростити виробництво більшої кількості озброєнь.

Раніше вже повідомлялось, що Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення підтримки Києва.

Але деякі республіканці в Палаті представників США висловились проти такої ідеї.

Як повідомлялось, глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.

Упевненість у цій підтримці похитнулась через виключення фінансування України з тимчасового фінансування американського федерального уряду, а також блокування процесу ухвалення рішень у Конгресі після відставки спікера Палати представників.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,4385
  0,0673
 0,18
EUR
 1
 38,6394
  0,0345
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4878  0,02 0,07 38,1904  0,02 0,04
EUR 39,8685  0,04 0,09 40,8052  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4300  0,09 0,25 36,4500  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес