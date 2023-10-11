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NBC: Білий дім об’єднає запит на допомогу для України, Ізраїлю й Тайваню
23:50 11.10.2023 |
Представники адміністрації президента США Джо Байдена у приватному порядку повідомили членам Конгресу, що Білий дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону.
Про це стало відомо NBC News від двох посадовців Конгресу, представника адміністрації Байдена та представника оборонного сектора, пише "Європейська правда".
За словами джерел NBC News, запит Білого дому на фінансування буде спрямований на те, щоб зменшити навантаження на Пентагон, який відповідає за військову підтримку Ізраїлю, України й Тайваню, а також наростити виробництво більшої кількості озброєнь.
Раніше вже повідомлялось, що Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення підтримки Києва.
Але деякі республіканці в Палаті представників США висловились проти такої ідеї.
Як повідомлялось, глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.
Упевненість у цій підтримці похитнулась через виключення фінансування України з тимчасового фінансування американського федерального уряду, а також блокування процесу ухвалення рішень у Конгресі після відставки спікера Палати представників.
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