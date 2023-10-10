Партнер Єрмака за пів року різко наростив бізнес у кіно, будівництві та виробництві дронів, – ЗМІ

Колишній партнер очільника Офісу президента Андрія Єрмака по кінобізнесу Артем Колюбаєв, який очолює Раду з державної підтримки кінематографії, в останні пів року зумів отримати більше 20 млн грн на свої кінопродукти, а також різко "обріс" частками в успішних і не пов'язаних з кіно бізнесах.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Раніше журналісти розповідали про те, що Колюбаєв після призначення Єрмака в ОП, почав активно входити в пов'язаний з проросійськими політиками Віктором Медведчуком і Вадимом Столаром будівельний бізнес. Йдеться про будівництва київської компанії ENSO.

До повномасштабного вторгнення цей бізнес активно розвивався, але на початку 2023-го справи у фірми вже йшли не дуже добре: будівельні майданчики були зупинені, правоохоронці через суд арештували одну з долучених до процесу фірм, у якій журналісти знайшли раніше невідому частку, що може належати оточенню Медведчука, Вадиму Столару довелося повертатися з-за кордону в Україну через загрозу втрати депутатського мандату.





Утім, з лютого-березня ситуація змінилася. Колюбаєв створив ще одну, нову компанію разом з одним з керівників ENSO, що натякало на те, що співпраця продовжується. Компанії зі структури ENSO стабільно виплачували значні суми коштів Колюбаєву і його дружині Катерині, яка розвиває свій ювелірний бренд в США. За перші пів року 2023-го подружжя отримало від будівельного бізнесу загалом близько 6 млн грн доходів, при чому за що саме будівельники могли б платити продюсеру та його дружині такі суми - невідомо.

ENSO заявило, що поновлює будівельні роботи на своїх майданчиках. Компанія, рахунки якій арештовували через знайдені там частки оточення Медведчука, просто завела нові і продовжила фінансувати будівництва. Вадим Столар, якого після повернення в Україну відмовилися випускати назад, за даними "Української правди" з квітня почав знову виїжджати за межі країни, а чутки про те, що він може втратити мандат - припинилися.

Тоді ж, навесні 23-го Колюбаєву "пощастило" зберегти і свою державну посаду очільника Ради з державної підтримки кінематографії. В березні термін повноважень її нинішнього складу закінчився, відповідно Колюбаєв посаду мав би втратити. Але Кабмін вирішив пролонгувати цей термін аж до закінчення воєнного стану і ще на три місяці після нього. Пояснень чому під час війни не можна було б переобрати профільну кінораду традиційно ніхто не надав, але Колюбаєв продовжив її очолювати.

Після цього зросла і бізнес-активність Колюбаєва. У червні профільна Нацкомісія, яка відповідає за цінні папери, заявила про проведення пілотного проєкту. Йшлося про появу в Україні нового типу цінних паперів - "кредитних нот", а також про те, що експеримент став можливим через заяву приватної фірми "Маркет Консалт Плюс", яка і взяла проєкт на себе.

Цією компанією володіє Артем Колюбаєв та ще чотири інвестиційних фонди, пов'язаних як з ENSO, так і з самим Колюбаєвим. Відповідно, це компанія кінопродюсера під час великої війни в Україні, коли бізнес все дужче скаржиться на тиск правоохоронців та рейдерство, зуміла запустити сміливий експеримент з новим типом цінних паперів.

У червні кінопродакшн Артема Колюбаєва "Мейнстрім Пікчерз" отримав від держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" "добро" на виділення бюджетних коштів на створення одразу трьох кінопродуктів.

Йдеться про той самий скандальний конкурс, коли з'ясувалося, що держава планує профінансувати створення цілої низки серіалів, в тому числі і про персонажа, дуже схожого на аграрія Олександра Поворознюка. Галас навколо цього конкурсу був таким, що втручатися довелося навіть президенту Володимиру Зеленському, а міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про звільнення. Скандал затих, але наприкінці серпня ДП підписало з продакшном Колюбаєва договори на створення всіх трьох кінопроєктів. Фірма експартнера Андрія Єрмака має отримати більше 20 млн грн бюджетних гривень.

Вже за кілька днів після цього Колюбаєв увійшов в ще один, новий бізнес. Він, разом з російським режисером українського походження Олексієм Кірющенком ("Моя прекрасна няня", "Свати", "Слуга народу") став співвласником компанії-виробника БПЛА Culver. Продюсер і режисер отримали в компаніях, які входять в Culver, по 5%.

Цікаво, що це сталося після того, як безпілотники від Culver почали користуватися у військових таким попитом, що їх почали купувати з коштів президентського фонду United24, а на горизонті схоже замайорів новий великий контракт.

CEO Culver Олександр Даниленко в розмові з журналістами не зміг пояснити як саме продюсер та режисер отримали частки в цьому бізнесі, а також яку саме роль вони виконують в компанії.

Кірющенко говорити з журналістами відмовився, заявивши, що вони запитають "хєрню" і зроблять "заказуху". Колюбаєв повідомлення журналістів про проведення інтерв'ю прочитав, але на пропозицію не відповів.