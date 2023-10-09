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ВАКС закрив справу «Роттердам+»
11:06 09.10.2023 |
Вищий антикорупційний суд закрив справу "Роттердам+".
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"9 жовтня під час підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС ухвалила рішення про закриття справи "Роттердам+" з підстав п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, тобто закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу, після повідомлення особі про підозру", - йдеться у повідомленні.
У САП уточнили, що указане рішення ухвалили з окремою думкою одного з суддів колегії. Прокурор САП не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.
Нагадаємо:
У березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.
НАБУ і САП 16 січня завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.
3 жовтня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та наклав арешт на майно 3 обвинувачених у справі "Роттердам+".
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