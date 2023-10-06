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Прокуратурі передали подання на двох «слуг» за бійку - ЗМІ

17:37 06.10.2023 |

Політика

 

У правоохоронних органах вбачають ознаки хуліганства та завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості у діях депутатів Верховної Ради Олександра Куницького (фракція "Слуга народу") та Артема Дмитрука (група "Відновлення України"), які напередодні зчинили бійку в Києві. Про це у п'ятницю, 6 жовтня, повідомляє "Українська правда" з посиланням на анонімного співрозмовника в правоохоронних органах.

 

"За словами джерела УП, Національна поліція та Державне бюро розслідувань вивчили ситуацію і надали відповідні дані для розгляду до Офісу генерального прокурора. В діях народних депутатів вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтями 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. - Ред.) та 296 (хуліганство. - Ред.) Кримінального кодексу України", - зазначає видання.

Порушення кримінального провадження стосовно народного депутата України, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, ухвалюється генеральним прокурором України.

"Слуга народу": Винні мають бути покарані

Куницький і Дмитрук є членами парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. В листопаді 2022 року Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу".

Речниця фракції Юлія Палійчук заявила в п'ятницю, що винні у бійці мають бути покарані незалежно від їхніх статусів. Вона наголосила, що "Слуга народу" очікує від правоохоронців результатів перевірки. "Те, що ми побачили на відео, - неприйнятно і неприпустимо. І ми засуджуємо будь-які прояви насильства в суспільстві", - зазначила Палійчук.

Бійка за участю нардепів Куницького і Дмитрука

5 жовтня стало відомо, що в центрі Києва сталася бійка за участю Куницького та Дмитрука. На відео, яке поширили українські ЗМІ, видно, як схожий на Дмитрука чоловік кілька разів б'є потерпілого, а схожий на Куницького чоловік стоїть поруч. Що передувало конфлікту, на відео не видно. Потерпілий потрапив до лікарні з травмами.


Дмитрук у коментарі виданню Новини.Live згодом розповів, що прибув з Куницьким у бізнес-центр "Протасов" у Києві, за його словами, - для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Їхнє прибуття нібито злякало працівників кол-центру, але згодом на вулиці вони зустріли хлопця, який, за висловом нардепа, виявився "підставною особою", поводився пропокативно, був озброєний ножем і намагався вкрасти в Куницького телефон, що й спричинило бійку.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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