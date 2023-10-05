Нардепи зібрали понад 226 підписів під зверненням до Стефанчука про заборону церков, контрольованих із Росії

Народні депутати зібрали понад 226 підписів під зверненням до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щодо розгляду законодавчих ініціатив про заборону в Україні контрольованих із Росії релігійних організацій, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"У Раді зібрано 226+ підписів щодо законопроєктів про заборону московської церкви... Як виявилося, голоси в Раді на це є", - написав він у своєму телеграм-каналі в четвер.

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Як повідомлялося, 23 листопада 2022 року комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ВР прийняти за основу законопроєкт №8221 щодо заборони таких релігійних організацій (ініціатор документа - член фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький). Пізніше було внесено урядовий законопроєкт (№8371), який профільний комітет 17 лютого також рекомендував до розгляду. Цей документ пропонує не допускати діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (РПЦ).

У квітні Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) закликала парламент ухвалити рішення про заборону керованих із РФ церков. Тоді Стефанчук зазначив, що ВР розгляне пропозиції ВРЦіРО та ухвалить зважене рішення щодо них.