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Нардепи зібрали понад 226 підписів під зверненням до Стефанчука про заборону церков, контрольованих із Росії
17:03 05.10.2023 |
Народні депутати зібрали понад 226 підписів під зверненням до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щодо розгляду законодавчих ініціатив про заборону в Україні контрольованих із Росії релігійних організацій, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"У Раді зібрано 226+ підписів щодо законопроєктів про заборону московської церкви... Як виявилося, голоси в Раді на це є", - написав він у своєму телеграм-каналі в четвер.
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Як повідомлялося, 23 листопада 2022 року комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ВР прийняти за основу законопроєкт №8221 щодо заборони таких релігійних організацій (ініціатор документа - член фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький). Пізніше було внесено урядовий законопроєкт (№8371), який профільний комітет 17 лютого також рекомендував до розгляду. Цей документ пропонує не допускати діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (РПЦ).
У квітні Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) закликала парламент ухвалити рішення про заборону керованих із РФ церков. Тоді Стефанчук зазначив, що ВР розгляне пропозиції ВРЦіРО та ухвалить зважене рішення щодо них.
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