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АНАЛІТИКА

Кабмін призначив ще трьох заступників міністрів оборони

10:40 05.10.2023 |

Політика

 

Під час засідання 5 жовтня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників міністрів оборони.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, на ці посади призначили Івана Гаврилюка, Станіслава Гайдера та Дмитра Кліменкова.

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк від початку російської агресії працював у Генштабі ЗСУ. З квітня 2015 року по березень 2018-го очолював Тил Збройних сил.

Станіслав Гайдер був керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції.

Дмитро Кліменков з вересня 2022 обіймав посаду першого заступника голови Фонду держмайна України. Перед тим понад 15 років працював на керівних посадах в інфраструктурних і транспортних компаніях, зокрема в МАУ та Ericsson.

Стаття на тему:

29.09.2023 Новий міністр - нові скандали у Міноборони. Чому Умєрову не дають сформувати свою команду
Рустем Умєров та Офіс президента не змогли дійти згоди щодо чотирьох кандидатур у МО: першого заступника замість генерала Павлюка та трьох «простих» заступників міністра.

Як повідомлялося, 18 вересня Кабінет міністрів звільнив одразу шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря відомства. Таким чином, з-поміж заступників попереднього міністра оборони Олександра Резнікова свою посаду зберіг лише перший заступник Олександр Павлюк.

Пізніше, 27 вересня, уряд призначив трьох нових заступників - Юрія Джигира, Наталію Калмикову та Катерину Черногоренко - заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. До цього він очолював Фонд державного майна.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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