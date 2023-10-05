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"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Кабмін призначив ще трьох заступників міністрів оборони
10:40 05.10.2023 |
Під час засідання 5 жовтня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників міністрів оборони.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Зокрема, на ці посади призначили Івана Гаврилюка, Станіслава Гайдера та Дмитра Кліменкова.
Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк від початку російської агресії працював у Генштабі ЗСУ. З квітня 2015 року по березень 2018-го очолював Тил Збройних сил.
Станіслав Гайдер був керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції.
Дмитро Кліменков з вересня 2022 обіймав посаду першого заступника голови Фонду держмайна України. Перед тим понад 15 років працював на керівних посадах в інфраструктурних і транспортних компаніях, зокрема в МАУ та Ericsson.
Стаття на тему:
29.09.2023 Новий міністр - нові скандали у Міноборони. Чому Умєрову не дають сформувати свою команду
Рустем Умєров та Офіс президента не змогли дійти згоди щодо чотирьох кандидатур у МО: першого заступника замість генерала Павлюка та трьох «простих» заступників міністра.
Як повідомлялося, 18 вересня Кабінет міністрів звільнив одразу шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря відомства. Таким чином, з-поміж заступників попереднього міністра оборони Олександра Резнікова свою посаду зберіг лише перший заступник Олександр Павлюк.
Пізніше, 27 вересня, уряд призначив трьох нових заступників - Юрія Джигира, Наталію Калмикову та Катерину Черногоренко - заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. До цього він очолював Фонд державного майна.
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