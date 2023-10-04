ДБР завершило розслідування у справі про розстріл «Небесної сотні»: перед судом постануть Янукович і весь силовий блок

Державне бюро розслідувань завершило розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва України за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє пресслужба ДБР.

"У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи - колишні високопосадовці: президент України; міністр внутрішніх справ України; заступник міністра внутрішніх справ України; голова СБУ; перший заступник голови СБУ - керівник Антитерористичного центру; міністр оборони України; начальник Головного управління - командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України; в.о. начальника ГУ МВС України в м. Києві; заступник начальника ГУ МВС України - начальник міліції громадської безпеки; командир ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України в м. Києві", - йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, фігуранти справи 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та ухвалювали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав та з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці й припинення акцій протесту. Це було зроблено з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, слідство встановило, що в першій половині дня 18 лютого 2014 року члени злочинної групи на чолі з експрезидентом, використовуючи повноваження, сили та засоби очолюваних ними відомств, організували силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради України на підтримку голосування за повернення до Конституції 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень президента України. Крім того, після обіду 18 лютого 2014 року обвинувачені організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції". А вранці 20 лютого - розстріл мітингувальників співробітниками роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві.

"Такі дії колишнього президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 67 цивільних осіб. Всього постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 млн грн", - зазначено в повідомленні ДБР.

Для уникнення відповідальності колишні посадовці втекли з України, тож досудове розслідування здійснювали за спеціальною процедурою, а слідчий суддя щодо них обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Загалом кримінальне провадження об'єднує в собі 1 019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту і налічує 1 878 томів зібраних матеріалів.

"Колишні президент та керівники силового блоку обвинувачуються в організації вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту", - повідомляють у ДБР.

Досудове розслідування також встановило, що колишні очільник СБУ та командувач внутрішніх військ МВС України після розпаду СРСР проходили військову службу у збройних силах Російської Федерації, та, як наслідок, набули громадянства РФ, отримали допуск та доступ до військової та державної таємниці РФ, склали присягу на вірність її народові та перебували на всіх видах забезпечення у збройних силах РФ. Віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників, вони діяли в інтересах Російської Федерації, якій складали присягу.

"Зважаючи на те, що частина обвинувачених переховується на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, останніх буде взято під варту і передано суду одразу після звільнення цих територій Збройними силами України", - зазначили в ДБР.

Фігурантам справи загрожує довічне позбавлення волі.