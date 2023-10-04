Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Вийшла недокомунікація»: у Київраді пояснили зміни оплати проїзду

10:15 04.10.2023 |

Україна

 

У Києві систему оплати банківськими картками, ApplePay та GooglePay у комунальному транспорті змінили, аби місто могло заощадити на банківських комісіях за кожну оплату проїзду.

Про це на стрімі Української правди розповіла депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

За її словами, масове невдоволення киян нововведеннями пов'язане з тим, що "вийшла недокомунікація".

Вона пояснила, що кожного разу, коли відбувається оплата проїзду, то з пасажира знімається 8 грн за проїзд. Крім цього є ще певний відсоток за обслуговування банківської операції і цей відсоток платить місто. Тому в КМДА придумали таку історію, що можна платити один раз за 2 проїзди.

"Фактично це технічна зміна, яка на користувача сильно не відображається. Єдине, щоб люди не переживали, в них гроші не відразу знімаються, а можуть знятись в кінці дня", - додала Семенова.

Якщо людина не проїхала в транспорті, то з її картки зніметься плата за одне користування транспортом (8 грн).

"Факт оплати відображатиметься на самому валідаторі в толейбусі, тобто контролер буде не в телефоні дивитись, чи зняло в них гроші з картки, а буде дивитись на валідаторі", - зазначила депутатка.

За словами Семенової, таким чином місто матиме можливість зекономити фактично 30% витрат на банківські транзакції.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5901
  0,0215
 0,06
EUR
 1
 38,3263
  0,1914
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6007  0,04 0,11 38,3332  0,00 0,00
EUR 39,7811  0,03 0,09 40,8004  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6000  0,05 0,14 36,6200  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес