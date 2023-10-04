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«Вийшла недокомунікація»: у Київраді пояснили зміни оплати проїзду
10:15 04.10.2023 |
У Києві систему оплати банківськими картками, ApplePay та GooglePay у комунальному транспорті змінили, аби місто могло заощадити на банківських комісіях за кожну оплату проїзду.
Про це на стрімі Української правди розповіла депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.
За її словами, масове невдоволення киян нововведеннями пов'язане з тим, що "вийшла недокомунікація".
Вона пояснила, що кожного разу, коли відбувається оплата проїзду, то з пасажира знімається 8 грн за проїзд. Крім цього є ще певний відсоток за обслуговування банківської операції і цей відсоток платить місто. Тому в КМДА придумали таку історію, що можна платити один раз за 2 проїзди.
"Фактично це технічна зміна, яка на користувача сильно не відображається. Єдине, щоб люди не переживали, в них гроші не відразу знімаються, а можуть знятись в кінці дня", - додала Семенова.
Якщо людина не проїхала в транспорті, то з її картки зніметься плата за одне користування транспортом (8 грн).
"Факт оплати відображатиметься на самому валідаторі в толейбусі, тобто контролер буде не в телефоні дивитись, чи зняло в них гроші з картки, а буде дивитись на валідаторі", - зазначила депутатка.
За словами Семенової, таким чином місто матиме можливість зекономити фактично 30% витрат на банківські транзакції.
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