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У Києві змінять умови онлайн-оплати за проїзд у транспорті
10:56 03.10.2023 |
У Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягуватиметься не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві разом.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Головний інформаційно-обчислювальний центр.
"Алгоритм списання коштів відбуватиметься наступним чином: після першої валідації списання коштів не відбуватиметься одразу, однак після другої поїздки буде проводитись списання за дві валідації одночасно", - пояснили чиновники.
Зазначається, що вказані зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, а також оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд виявилися списані саме з банківської картки.
Списання оплати відбуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня. Якщо пасажир не здійснить другу поїздку до вечора, оплата за першу буде списана після 21:00.
Зазначається, що така система пройшла успішне тестування на маршрутах швидкісного трамвая, тож тепер масштабується на весь громадський транспорт.
Оплата QR-квитками та поїздками на транспортних картах залишається без змін: треба просканувати транспортну карту або QR-квиток на валідаторі - за кілька хвилин запис про використання з'явиться в застосунку.
Наголошується, що підтвердження оплати в банківському застосунку або застосунку "Київ Цифровий" не є підтвердженням валідації квитка - як для пасажира, так і для контролера. Підтвердженням є винятково інформація на самому валідаторі (в разі повторного прикладання) та на пристрої контролю.
Банківською карткою можна заплатити лише за одного пасажира. У разі, якщо є потреба оплатити поїздки декільком людям, слід скористатися пластиковою транспортною картою або QR-квитками.
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