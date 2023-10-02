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В Україні вперше присудили винагороду викривачу корупції. Йому заплатять 13,3 млн грн
16:51 02.10.2023 |
Вперше судом ухвалено рішення про виплату винагороди викривачу корупції, яка становитиме 13 млн 299 тис. 950 грн. Про це інформує пресслужба ВАКС. Викривач Євген Шевченко повідомив про спробу підкупу за $6 млн керівників антикорорганів у 2020 році.
Йдеться про організацію хабаря $5 млн, які призначалися керівникові САП Назару Холодницькому. За даними слідства, у нього хотіли "купити" зняття підозри з ексміністра Злочевського у справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банку. Ще $1 млн нібито був призначений для посередників.
Також судді Вищого антикорупційного суду затвердили угоду між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника ГУ ДПС у Києві Миколою Ільяшенком - останнім обвинуваченим у справі про спробу підкупу за $6 млн керівників антикорорганів. Таким чином, у справі про спробу підкупити Холодницького за $5 млн не сів ніхто. Всім дали умовно.
Шевченко називають "позаштатним працівником НАБУ" з 2016 року.
У Facebook він повідомив, що цей епізод кваліфіковано як "шахрайство" і з цього мільйона доларів він, як викривач, додаткові $100 тисяч не отримав, оскільки законом винагорода передбачена лише за корупційні злочини, а шахрайство до їх переліку не входить.
"Втім, сьогоднішнє рішення суду, безумовно, є визначним досягненням як для мене особисто, так і для усієї антикорупційної системи загалом, адже вперше в історії України громадянин за викриття корупційного злочину отримає від держави достойну винагороду. Це виводить роль викривача на новий, зокрема фінансово цікавий рівень", - написав Шевченко.
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