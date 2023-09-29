Нардепи пропонують скасувати строки давності за корупційні злочини під час війни

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді скасувати строки давності за корупційні злочини в період війни.

Відповідний законопроєкт №10100 зареєстровано в парламенті в п'ятницю.

Як зазначається в пояснювальній записці, документ передбачає скасування строків давності за тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини, вчинені в період воєнного стану, та зупинення строку їх давності з метою забезпечення дії принципу невідворотності покарання.

Окрім цього, законопроєкт також усуває низку інших недоліків кримінального процесуального законодавства. Зокрема, усуваються встановлені строки досудового розслідування до повідомлення про підозру та змінюється порядок продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру. Водночас обмежується кількість захисників особи на стадії досудового розслідування, а також визначається можливість проведення судового засідання за наявності хоча б одного захисника.

Водночас, як повідомив ініціатор законопроєкту - голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, цей документ скасовує ухвалені минулим скликанням Верховної Ради "правки Лозового", завдяки яким корупціонери продовжують уникати покарання і зараз.

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"Усе це через те, що чинний закон встановлює строки, в які правоохоронці мають вкластися, розслідуючи справу до повідомлення підозри. Суди ж потім просто закривають провадження, посилаючись на закінчення таких строків. Якщо хтось мріяв цим скористатися - їх чекає розчарування і тюрма", - пояснив парламентарій.

Співавторами законодавчої ініціативи також є члени фракцій "Слуга народу" та "Голос", зокрема, Олександра Устінова, Ярослав Железняк, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Ярослав Юрчишин та Анастасія Радіна.