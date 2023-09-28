Арестович відповів на скандал щодо сексистських висловів про жінок на лекціях з психології

В Україні спалахнув скандал за участю колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича, який на своїх закритих лекціях начебто висловлює сексистські ідеї й навіть закликає до насильства над жінками.

Уривки його закритих платних лекцій, які оприлюднили журналісти, широко обговорюють у суспільстві й вони викликали великий публічний інтерес.

Тож BBC Україна вирішила розповісти про цей скандал та оприлюднити позицію щодо нього самого блогера, політика та психолога, який має великий вплив на інформаційне поле України.

Він твердить, що його слова перекрутили, а резонансні слова він казав, перебуваючи в акторському образі.

Також він анонсував "юридичні наслідки" для авторок відео щодо нього.

Суть скандалу

Журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк на своєму YouTube-каналі "Палає" опублікували відео з уривками з двох платних семінарів школи Арестовича "Апейрон".





На одному з уривків відео автор лекцій каже, що "жінка під виглядом турботи про близьку людину та дітей і заради власної зручності, щоб менше переживати тривогу та менше парити себе контролем, а жити більш-менш стійко енергетично і технічно, жінка йде на службу до сатани".

Лектор супроводжує це пояснення схемою, яку він малює на дошці.

В іншому уривку, який показали журналістки, Арестович каже, що "жінка, як казав мій один знайомий, на чоловіка повинна дивитися, як на ідола".

Утім, найбільше обурення в коментарях до програми "Палає" викликав уривок з лекції, на якому Арестович начебто закликає до насильства над жінками і називає їх "істотами".

"Хлопчики, поки нас дівчатка не чують, і ми можемо з вами нормально і відверто поговорити", - лектор звертається до аудиторії в зумі, в якій, як видно із запису, присутні не лише чоловіки, а й жінки.

"От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Придушити! Причому душити, не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться тра***ти, а коли набридне, чи звикли, чи наїлись, далі хочеться придушити нах**н, щоб її ніколи не було. І після цього не розмикати пальців роки три, доки гарантовано не задушиш. Із цим їхнім ниттям, з тривожністю, зі спробами контролювати, каструвати, нікуди не пускати", - каже на відео Арестович.

Під програмою в YouTube зʼявились понад дві тисячі обурених коментарів. Користувачі соцмережі звинувачують автора лекцій у поширенні "аморальних цінностей" і дякують журналісткам за те, що "розвінчують творчість" Арестовича. Дехто з коментаторів закликає притягнути його до відповідальності за заклики до насильства.

Реакція Олексія Арестовича

BBC Україна попросила колишнього радника ОП прокоментувати оприлюднені уривки за його участю.

Арестович назвав матеріал програми "Палає" "спрямованою атакою на репутацію".

"Ця атака була зроблена дуже топорно, і видно, що люди, які це робили, дуже поспішали", - сказав він у коментарі BBC Україна.

За словами Арестовича, будь-який незалежний оцінювач відео може переконатися, що ці уривки вирізані і вирвані з контексту.

"Семінари - це доволі творчі заняття. Плюс у мене 17 років театральної діяльності. Я просто зображую там чоловіків, видаючи себе за такого чоловіка, з їхніми поширеними претензіями до жінок", - пояснив блогер.

Він також зазначив, що висловлювання, оприлюднені на уривках відео, - це жарт і це зрозуміло з його звернення до аудиторії.

"Тому що я кажу, "мужики, пока нас женщины не слышат", а там (на семінарі, який проходить у зумі. - Ред.) одночасно присутні декілька сотень жінок. Ну якщо я кажу, що жінки нас не чують, то, мабуть, це - гумор?"

Автор психологічного тренінгу також додав, що семінар саме і присвячений тому, щоб протистояти таким чоловікам, яких він зобразив на відео.

"Цей семінар і взагалі моя діяльність як раз і присвячені тому, щоби навчати жінок справжній гідності, а чоловіків - правильно поводитись із жінками. Виявляти в собі і в інших упередження, які існують щодо цього, і які повʼязані з приниженням людської гідності, зокрема жіночої", - сказав Арестович.

Він додав, що скоріше закликами до насильства над жінками і є саме такі відео, які поширюють "у такому відредагованому вигляді".

"То хто тут злочинець? Той, хто упереджено створив інформпривід чи той, хто роками навчає людей не підпадати під соціальні штампи, які повʼязані з сексизмом", - прокоментував блогер.

Він також заявив, що звинувачення в його адресу матимуть "певні юридичні наслідки" для авторок відео.

Олексій Арестович також надав BBC Україна доступ до своїх семінарів, уривки з яких оприлюднили журналістки. Редакція уважно вивчить лекції і згодом опублікує свою позицію.