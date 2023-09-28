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Міністру оборони Умєрову призначили трьох заступників
23:05 27.09.2023 |
Кабінет міністрів України призначив міністру оборони Рустему Умєрову заступників. Про це в середу, 27 вересня, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Заступниками міністра стали:
* Юрій Джигар. Раніше він був заступником міністра фінансів України;
* Наталія Калмикова. Вона була виконавчим директором Українського ветеранського фонду;
* Катерина Черногоренко. Вона була радницею віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. В міноборони вона тепер теж відповідатиме за питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Нагадаємо, що на початку вересня Рада звільнила міністра оборони Олексія Резнікова. На його місце призначили Умєрова.
Після цього уряд звільнив усіх заступників міністра оборони, а також державного секретаря міністерства: Ганну Маляр, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу, Володимира Гаврилова, Дениса Шарапова, Ростислава Замлинського та Костянтина Ващенка.
Водночас перший заступник міністра Олександр Павлюк зберіг свою посаду.
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