Міністру оборони Умєрову призначили трьох заступників

Кабінет міністрів України призначив міністру оборони Рустему Умєрову заступників. Про це в середу, 27 вересня, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Заступниками міністра стали:

* Юрій Джигар. Раніше він був заступником міністра фінансів України;

* Наталія Калмикова. Вона була виконавчим директором Українського ветеранського фонду;

* Катерина Черногоренко. Вона була радницею віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. В міноборони вона тепер теж відповідатиме за питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо, що на початку вересня Рада звільнила міністра оборони Олексія Резнікова. На його місце призначили Умєрова.

Після цього уряд звільнив усіх заступників міністра оборони, а також державного секретаря міністерства: Ганну Маляр, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу, Володимира Гаврилова, Дениса Шарапова, Ростислава Замлинського та Костянтина Ващенка.

Водночас перший заступник міністра Олександр Павлюк зберіг свою посаду.