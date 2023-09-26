Росія вдарила по пункту пропуску з Румунією, є поранені. Руйнування на Черкащині і в Кривому Розі

Вночі 26 вересня росіяни вкотре атакували Україну ударними дронами, а зранку вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу.

Найбільше знову дісталось Одещині - "шахеди" по портовій інфраструктурі на Дунаї біля Ізмаїлу та прикордонному пункту пропуску з Румунією.

Також є влучання в об'єкт інфраструктури на Черкащині.

Наразі відомо про кількох поранених, проте інформації про загиблих немає.

З8 "Шахедів" запустили з Приморсько-Ахтарська (РФ), та мису Чауда (Крим), повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Вони летіли різними маршрутами маневруючи, намагаючись заплутати систему ППО.

Українським захисникам вдалося знищити 26 ударних безпілотників - частину на півдні, а частину на Кіровоградщині та Черкащині.

По маршруту слідування "Шахедів" працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Внаслідок нічної атаки на Одещині постраждали об'єкти портової інфраструктури біля Ізмаїлу на Дунаї, дві людини отримали поранення, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, атака тривала протягом двох годин.

"Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з тяжкою травмою руки госпіталізували", - написав Кіпер у телеграмі.

Кіпер каже про пошкодження будівлі пункту пропуску на кордоні, складських приміщень, близько 30 вантажівок та шести фур, які зайнялися.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, біля Дунаю загорівся автотранспорт у зоні очікування та оформлення пункту пропуску.

Вона твердить, що був також ризик для пасажирів автобуса, який готувався до перетину кордону.

"Також пошкоджена прикордонна інфраструктура в міжнародному пункті пропуску", - додала Гуменюк.

У Держприкордонній службі підтвердили ВВС Україна руйнування пункту пропуску "Орлівка". Там також кажуть про двох постраждалих водіїв.

Через руйнування інфраструктури пункту його роботу на певний час припинили.

"Зараз там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки що радимо обрати інші напрямки для перетину кордону, зокрема, автомобільний пункт пропуску "Рені", - розповіли в ДПСУ.

Минулої ночі Одеська область також зазнала атаки з використанням дронів, а також ракет "Калібр" та "Онікс". Цілями атаки став Морвокзал в Одесі та привокзальний готель.

"Шахеди" вночі дістались центру України. Зокрема, як повідомив керівник Черкащини, тут збили чотири повітряні цілі, але є влучання в об'єкт інфраструктури. Поранених немає, триває ліквідація наслідків.

На світанку російські сили вдарили ракетою по Кривому Рогу, повідомив очільник ОВА Олександр Вілкул.

За його словами, попередньо, то була балістична ракета.

Удару зазнало одне з підприємств міста. Загиблих немає.