Апеляційний суд залишив чинним арешт з альтернативою застави в 509 млн грн Коломойському. «Г+Г» готові взяти Коломойського під свою поруку





Київський апеляційний суд у понеділок залишив чинним рішення суду першої інстанції про обрання бізнесменові Ігорю Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 509 млн грн.

Отже, суд відмовив у задоволенні апеляції захисту.

Під час судового засідання ведучі телеканалу "1+1" заявили, що готові взяти Коломойського під свою поруку.

Адвокат Коломойського Олександр Лисак після оголошення рішення суду сказав журналістам, що заставу вносити не будуть навіть після рішення апеляційної інстанції.

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"Ну, яка застава.... Ми не вбачаємо в діях нашого підзахисного складу будь-яких кримінальних правопорушень... Ви ж бачите, зі злочину проти власності переходить у службовий злочин", - зазначив Лисак.

"Рішення для нас несподіване. Рішенням ми не задоволені. Виходячи з того, що... нібито заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами вже не інкримінують, тобто був злочин проти власності, а наразі кваліфікують як організацію заволодіння грошовими коштами. І це за два тижні... Будемо визначатися з колегами, як діяти далі", - пояснив захисник.

Говорячи про те, якими будуть дії захисту надалі, він наголосив: "Ми залишаємо за собою Європейський суд з прав людини".

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Дніпрі на два місяці з можливістю внесення застави понад 500 млн грн.

Окрім того, за рішенням суду Коломойський зобов'язаний здати всі документи і не спілкуватися зі свідками.

Як поінформував захист, бізнесмен відмовився вносити заставу в розмірі 509 млн грн.

Служба безпеки оголосила підозру Коломойському за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) і ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Правоохоронні органи встановили, що бізнесмен протягом 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон, при цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Шевченківський райсуд змінив суму застави для Коломойського до 3 млрд 891 млн грн після нової підозри від СБУ та БЕБ.

За даними слідства, у період із 2013-го до 2014 рр.. Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, до якого входили співробітники банку, в якому він був засновником і акціонером.

САП і НАБУ повідомили про підозру колишньому кінцевому бенефіціару ПАТ КБ "Приватбанк" Коломойському і п'ятьом його колишнім топменеджерам у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Після повідомлення про підозру Коломойському антикорупційні органи на 48 годин заарештували активи бізнесмена.