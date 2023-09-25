Фінансові новини
- |
- 25.09.23
- |
- 14:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВАКС відмовив САП в арешті активів Коломойського - ЦПК
10:35 25.09.2023 |
Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського, повідомила громадська організація "Центр протидії корупції" (ЦПК).
"Активи, які раніше тимчасово арештовували НАБУ і САП, тепер хоч сьогодні можна продати або переписати. Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин, а суддя Ткаченко тримав у себе клопотання більш як 10 днів і відмовився його навіть розглядати", - заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін у фейсбуці.
У ЦПК припускають, що Ткаченко послався на "правки Лозового", які дають змогу судам закривати справи, що їх відправили до суду після закінчення термінів розслідування.
"Саме такі аргументи використав Ткаченко, коли відпустив затриманого фігуранта справи Коломойського Ярослава Лугового", - зазначив Шабунін.
Як повідомлялося, НАБУ і САП після повідомлення 7 вересня про підозру колишньому кінцевому бенефіціару ПриватБанку Коломойському в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн скерували до ВАКС клопотання про накладення арешту на його майно. Зазначалося, що арешт на 48 годин було накладено на "частки в статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо або опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, зокрема акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також майже на 1 тис. об'єктів нерухомого майна, понад 1,6 тис. транспортних засобів і суден".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС відмовив САП в арешті активів Коломойського - ЦПК
ТОП-НОВИНИ
|«Справа Залужного». Чи вийде у Банкової звалити на військових провину за здачу півдня
|Україна та Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю
|Канада долучиться до навчання українців на F-16 - прем'єр
|Канада оголосила пакет допомоги обсягом $483 млн, у ньому 50 бронемашин
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Прем'єр Польщі – Зеленському: Більше ніколи не ображайте поляків
|Реальний ВВП України зріс на 19,5% у другому кварталі — Держстат
|По штабу Чорноморського флоту РФ у Криму вдарили ракетами
|Ще три судна рухаються до українських портів. Завантажуватимуть руду та агропродукцію
|США виділили новий пакет допомоги Україні: спрямований на захист неба напередодні зими
|Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу проти Лукаш і Стефанішиної
Бізнес
|В США регулятор схвалив нові антени Starlink
|Британія переносить введення заборони на продаж нових машин на викопному паливі з 2030 на 2035 рік
|Джордж Мартін, Джон Грішем та інші письменники подали позов проти OpenAI
|Microsoft прогнозує дві нові області зростання для геймінгу — мобільні покупки та реклама
|Neuralink шукає добровольців для першого випробування нейроімплантів на людях
|Ілон Маск заявив, що Twitter може стати платним для всіх користувачів
|У США заборону TikTok підтримали генпрокурори дев'яти штатів