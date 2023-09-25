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АНАЛІТИКА

ВАКС відмовив САП в арешті активів Коломойського - ЦПК

10:35 25.09.2023 |

Політика

 

Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського, повідомила громадська організація "Центр протидії корупції" (ЦПК).

"Активи, які раніше тимчасово арештовували НАБУ і САП, тепер хоч сьогодні можна продати або переписати. Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин, а суддя Ткаченко тримав у себе клопотання більш як 10 днів і відмовився його навіть розглядати", - заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін у фейсбуці.

У ЦПК припускають, що Ткаченко послався на "правки Лозового", які дають змогу судам закривати справи, що їх відправили до суду після закінчення термінів розслідування.

"Саме такі аргументи використав Ткаченко, коли відпустив затриманого фігуранта справи Коломойського Ярослава Лугового", - зазначив Шабунін.

Як повідомлялося, НАБУ і САП після повідомлення 7 вересня про підозру колишньому кінцевому бенефіціару ПриватБанку Коломойському в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн скерували до ВАКС клопотання про накладення арешту на його майно. Зазначалося, що арешт на 48 годин було накладено на "частки в статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо або опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, зокрема акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також майже на 1 тис. об'єктів нерухомого майна, понад 1,6 тис. транспортних засобів і суден".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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