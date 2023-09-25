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АНАЛІТИКА

Україна та Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю

 

Президент Володимир Зеленський та канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

"Документ допомагатиме створенню нового сприятливого клімату для економічних відносин між двома країнами, для розвитку торгівлі товарами та послугами, інвестицій, формування розвинутої конкурентоспроможної ринкової економіки відповідно до національних пріоритетів, розвитку її ключових галузей, здійснення системних реформ та підвищення загального добробуту населення", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у Міністерстві економіки розкрили деталі нової угоди. Зокрема, у межах цього документу Україна і Канада уклали угоду з цифрової торгівлі, яка стала для нашої країни другою після відповідної угоди з Великою Британією.

У межах оновлених домовленостей:

* передбачено застосування нового ліберального методу в сфері послуг - дозволено все, що не заборонено;

* посилено захист інтересів бізнесу через застосування сучасного набору правових інструментів захисту інвестицій;

* розділ про цифрову торгівлю між Україною та Канадою, заснований на принципах вільного і відкритого розвитку цифрової екосистеми економіки;

* для товарів, які експортуються в Канаду без мит, дозволено використовувати частини або інгредієнти з ЄС, Британії, Ізраїлю;

* розширено і спрощено умови для тимчасового в'їзду працівників українських компаній до Канади з метою надання послуг.

Крім того, у присутності лідерів країн було підписано меморандум про співпрацю між ПрАТ "Укргідроенерго" та канадською "Ейкон Констракшн Глобал Сервісес Інкорпорейтед" щодо співпраці в будівництві гідроелектростанцій в Україні.

Документ передбачає опрацювання можливої участі канадської Aecon у будівництві Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Канада
 

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