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АНАЛІТИКА

Канада долучиться до навчання українців на F-16 - прем'єр

 

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про долучення країни до коаліції з навчання українців на винищувачах F-16.

Про це Трюдо оголосив під час виступу в парламенті Канади, передає кореспондент "Європейської правди".

"Ми скеруємо інструкторів для навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на F-16, аби українці максимізували використання переданих їм винищувачів", - оголосив канадський прем'єр.

Заява Трюдо стала частиною оголошення про довгострокову військову підтримку України в розмірі 483 мільйони доларів США, до якої увійдуть 50 бронемашин.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Канада надала майже 7,3 мільярда доларів США військової, економічної та гуманітарної допомоги Києву.

Канадський уряд також запровадив численні санкції проти РФ, розгорнув канадські збройні сили в Європі для навчання українських солдатів і прийняв понад 175 тисяч українців у себе.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Канади після того, як побував у Сполучених Штатах, де зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Під час переговорів лідери України й Канади обговорили оборонні потреби України, подальшу фінансову та гуманітарну підтримку Києва, а також економічну та інвестиційну співпрацю.
Ключові теги: Канада
 

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