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Прем'єр Польщі – Зеленському: Більше ніколи не ображайте поляків
23:45 22.09.2023 |
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента Володимира Зеленського "не ображати поляків" так, як він, за його словами, це зробив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН цього тижня.
Про це Моравецький сказав під час зустрічі з виборцями в місті Свіднік на сході Польщі, пише "Європейська правда" з посиланням на РАР.
Польський прем'єр почав говорити про відносини з Україною, нагадавши, що там ведеться війна за безпеку Європи.
"Ми це знаємо й допомагаємо, відправляючи зброю, організовуючи відправлення зброї, тому що ми зараз в першу чергу озброюємося самі. Але хаб у Жешуві, цей спеціальний логістичний центр працював, працює і буде працювати разом з нашими союзниками", - запевнив він.
Після цього польський прем'єр звернувся до Зеленського, "щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно під час свого виступу в ООН, поляки цього ніколи не дозволять".
"А захист польського доброго імені - це не тільки мій обов'язок і честь, це також найважливіше завдання уряду Республіки. Ми будемо захищати в нинішньому геополітичному контексті всі наші обґрунтування, і ми знаємо, як ці обґрунтування повинні бути сформовані", - додав він.
19 вересня президент України Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН сказав, що "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".
Через ці слова Польща викликала посла України.
Президент Литви Гітанас Науседа у четвер зустрівся окремо з президентами України і Польщі та закликав їх якомога швидше усунути розбіжності між країнами задля безпеки цілого регіону. Глава Міноборони Чехії Яна Чернохова також застерегла Україну й Польщу від підвищення напруги у відносинах.
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