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Уряд Польщі відреагував на різкі слова Зеленського в ООН про зернову кризу
10:59 20.09.2023 |
Речник польського уряду прокоментував слова президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН про те, що у ситуації з зерном дехто в Європі "допомагає готувати сцену для московського актора".
Про це Пьотр Мюллер заявив у середу в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда".
"Сподіваюся, що ці слова не стосуються Польщі. Назва нашої країни там не згадувалася, тому я не хотів би їх так сприймати", - сказав речник
"Від самого початку в конфлікті, який спричинила Росія, ми поводилися так, щоб зберегти безпеку Європи, України, але також і Польщі. Я вважаю, що в таких ситуаціях завжди потрібні холоднокровні заяви", - додав він.
За його словами, Польща діє у цій ситуації "продумано".
"Ми допомагаємо Україні у військовому плані, щоб вона могла захистити себе - але також і нас - від Росії. Однак в економічних, сільськогосподарських питаннях ми повинні захищати польські інтереси", - сказав Мюллер.
Відповідаючи на запитання, чи зустріч президентів Анджея Дуди та Володимира Зеленського була скасована "абсолютно випадково", речник уряду застеріг, що "в подібних ситуаціях, коли відбуваються великі міжнародні зустрічі, іноді з суто організаційних причин зустрічі не відбуваються".
"Я не хотів би робити тут висновків", - додав він.
Відео на тему:
Президент Володимир Зеленський на Генеральній асамблеї ООН у вівторок зазначив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".
Через одностороннє ембарго трьох держав ЄС Україна звернулась до СОТ з проханням про консультації та готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини.
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