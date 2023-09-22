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Реальний ВВП України зріс на 19,5% у другому кварталі — Держстат
17:08 22.09.2023 |
Реальний ВВП України у другому кварталі 2023 року збільшився на 19,5% порівняно з другим кварталом минулого року.
Про це повідомила Державна служба статистики.
"Реальний ВВП у другому кварталі 2023 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з другим кварталом 2022 року - на 19,5%", - сказано в повідомленні.
Реальний ВВП - це ВВП у постійних цінах, тобто у цінах базового року, з яким проводиться порівняння. Базовий рік орган статистики визначає самостійно. Реальний ВВП розраховується як відношення номінального ВВП до індексу цін.
Раніше повідомлялося, що Мінекономіки цього року прогнозує зростання ВВП України до 4%.
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