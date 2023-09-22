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Ще три судна рухаються до українських портів. Завантажуватимуть руду та агропродукцію
12:31 22.09.2023 |
Три нових судна рухаються у напрямку українських портів під завантаження експортною продукцією.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.
За його словами, балкери Azara, Ying Hao 01, Eneida підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються у напрямку портів Південний та Чорноморськ.
Після завантаження понад 127 тис. тонн української агропродукції та залізної руди судна вирушать у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії.
Як нагадав віцепрем'єр, першими тимчасово встановленим ВМС ЗСУ коридором скористалися балкери Resilent Africa та Aroyat, які експортували понад 20 тис. тонн української агропродукції для країн Азіі та Африки.
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