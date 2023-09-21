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Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу проти Лукаш і Стефанішиної
19:35 21.09.2023 |
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт проти колишнього міністра юстиції Олени Лукаш, віцепрем'єр-міністерки з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та ще десятьох осіб, яких підозрюють у заволодінні 2,52 млн грн.
Про це йдеться у рішенні Вищого антикорупційного суду від 18 вересня, повідомляє "Слово і діло".
Підготовчі засідання суду у справі за обвинуваченням 12 осіб призначено на 26 вересня та 4 жовтня.
За версією обвинувачення, ексміністр Лукаш заволоділа 2,52 млн грн за результатами тендеру з проведення порівняльно-правових досліджень щодо адаптації українського законодавства до європейського. На думку прокурора, вартість дослідження була завищена, а якість його проведення - невідповідною.
Крім Лукаш та Стефанішиної обвинуваченими у справі є: Андрій Бондар; Юрій Іващенко; адвокат Олексій Калмиков, який отримав 930 тисяч грн за роботу обсягом понад 500 сторінок; Вікторія Коваль; Богдан Криволапов; підприємиця Ганна Сапельникова, яка отримала 680 тис. грн за дослідження обсягом 149 сторінок; Таїсія Білоцька; Світлана Колишко; Олена Бірюкова і Сергій Мудрий.
Як повідомлялося, у жовтні 2019 року Генеральна прокуратура змінила повідомлення про підозру ексміністерці Лукаш. Під час досудового розслідування підозрюваним інкримінується заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виділених Мін'юстом на закупівлю послуг, необхідних для виконання загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, на загальну суму 2,52 млн грн. Слідство у справі завершили і в 2019 році передали її до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
У 2014 році Генпрокуратура вже розпочинала кримінальне провадження щодо Лукаш. У 2015 році їй повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами та вчиненні службового підроблення.
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|Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу проти Лукаш і Стефанішиної
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