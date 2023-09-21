ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про посилення фінмоніторингу та реєстр PEP

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про довічний статус публічно значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP) (№9269-д), за проголосували 260 депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

"Фактично замість обмеження в три роки знову повертається принцип once pep-forever pep", - написав перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Він також повідомив, що у схваленому доопрацьованому законопроєкті передбачено створення реєстру PEP.

Железняк нагадав, що ухвалення цього закону до жовтня є структурним маяком у програмі з МВФ, а також останньою умовою для відкриття переговорів про членство в ЄС.