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ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про посилення фінмоніторингу та реєстр PEP
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про довічний статус публічно значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP) (№9269-д), за проголосували 260 депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.
"Фактично замість обмеження в три роки знову повертається принцип once pep-forever pep", - написав перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Він також повідомив, що у схваленому доопрацьованому законопроєкті передбачено створення реєстру PEP.
Железняк нагадав, що ухвалення цього закону до жовтня є структурним маяком у програмі з МВФ, а також останньою умовою для відкриття переговорів про членство в ЄС.
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