Фінансові новини
- |
- 19.09.23
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нардеп «Слуга народу» пропонує в'язням крутити педалі й виробляти електрику
13:40 19.09.2023 |
Народний депутат України, член фракції "Слуга народу" Сергій Гривко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонує залучити в'язнів до генерації електроенергії за допомогою велогенераційних установок.
"Щоб створити щось нове, потрібно діяти рішуче, наполегливо, креативно та інакше! Всі ресурси заради перемоги!", - написав він 18 вересня у Facebook.
Нардеп пропонує зменшувати тюремний строк на три дні, якщо в'язень виконуватиме певні норми протягом місця, але не більше 10 місяців на рік.
Таким чином, можна скоротити термін відбування покарання на один місяць за рік. "Що вплине прямо на економію щодо його утримання - приблизно до восьми відсотків (до 200 мільйонів гривень)", - пише Гривко.
"Цим законопроєктом показую альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи", - каже депутат.
Законопроєкт Гривка зареєстрований в Раді 15 вересня під номером 10057. У пояснювальній записці до нього йдеться, що "метою є впровадження механізму залучення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, до суспільно корисної діяльності, пов'язаної з генеруванням електричної енергії, що матиме позитивний ефект як для самих засуджених, так і для суспільства", а "реалізація законопроєкту не вимагатиме додаткових витрат з державного бюджету України та/або інших бюджетів".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія спільно з іншими країнами передасть Україні додаткові 45 танків
|Із Чорноморська вперше за два місяці вийшло судно із зерном
|Бюро економічної безпеки засекретило конкурси на вільні посади, – нардеп
|Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони
|Україна проти Росії в суді ООН: унікальний процес
|Друге цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором
|Макропрогноз під держбюджет-2023 передбачає продовження масштабної війни до II пол.-2024
|Суд узяв Шуфрича під варту без права на заставу
|Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна попри вимоги Польщі та Угорщини
|Кабінет міністрів України пропонує підвищити у 2024 році мінімальну зарплату двічі - з 1 січня та з 1 квітня
Бізнес
|Комітет Сенату США взявся за Маска і роботу Starlink в Україні
|Adobe Premiere Pro навчився автоматично видаляти слова-паразити та фонові шуми
|Більше ніякого «з повагою»: покоління зумерів розмовляє в офісах зовсім новою мовою
|Тактичні AR-окуляри IVAS 1.2 на базі HoloLens більше не викликають у солдатів Армії США нудоту - Microsoft зберігає шанси на контракт
|iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max зможуть запускати нативні версії AAA-ігор, ідентичні консольним версіям
|У Сенаті США відбулося перше засідання на тему регулювання ШІ
|ЄП затвердив закон щодо забезпечення на 2050 рік 70% екологічно чистого авіапалива