Бюро економічної безпеки засекретило конкурси на вільні посади, – нардеп

Бюро економічної безпеки (БЕБ) приховало результати конкурсів на зайняття вакантних посад та встановило вимоги до кандидатів, які порушують норми закону про БЕБ.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він нагадав, що нещодавно БЕБ вирішило оголосити конкурси на зайняття 84 вільних посад, попри нестачу коштів на виплату зарплат, але зробили відбір нових працівників закритим.

"Вони змінили Регламент і зробили конкурси формальністю і повністю закритими. Навіть результати вже не підлягають публікації у відкритому доступі та являються інформацією з обмеженим доступом", - написав Железняк.

Він уточнив, що така схема дозволяє наймати на роботу одразу трьох найкращих кандидатів, переводячи переможців конкурсу на інші посади і влаштовуючи на їх місце наступних за рейтингом.

Крім того, для кандидатів на посади детективів БЕБ вимагається обов'язковий досвід роботи у правоохоронних органах, що не дозволяє залучити до роботи у відомстві людей з-поза системи.

"Набір людей, виключно із "системи". Зокрема, до всіх посад детективів застосовувалась дискримінаційна кваліфікаційна вимога про досвід роботи у правоохоронних органах, або на посадах пов'язаних з процесуальним керівництвом, що суперечить положенням профільного закону", - додав Железняк.

Як повідомлялося, Кабмін також пропонує збільшити видатки на БЕБ у 2023 році на 315 млн грн. Відповідну норму внесли в урядовий законопроєкт №10038 окрім збільшення видатків держбюджету на виплати військовослужбовцям.

Раніше в.о. голови БЕБ Андрій Пащук заявляв, що вже до кінця цього року відомству додатково потрібно ще близько 320 млн грн з державного бюджету на виплату зарплат, а щоб заповнити всі вакантні посади фінансування БЕБ на 2024 рік потрібно збільшити до 4,5 мільярда гривень. Поточний річний бюджет відомства на 2023 рік затверджено у розмірі 504 млн грн.

Нагадаємо, з 1997 по 2017 рік Пащук перебував на службі на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах. Зокрема, з 2012 року він працював у МВС на посаді заступника начальника управління Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України. Тоді ж заступником начальника Головного слідчого управління МВС у 2011-2014 роках працював нинішній куратор правоохоронних органів в Офісі президента Олег Татаров.