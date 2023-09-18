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АНАЛІТИКА

З порту Одеси вийшло ще одне судно тимчасовим коридором

 

Вранці 18 вересня балкер PUMA (Кайманові острови) вийшов з Одеського морського порту і зараз прямує до Босфору встановленим тимчасовим коридором. Судно завантажено 16 тисячами тонн металу та 14 тисячами тонн ріпаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як повідомляється, балкер зайшов до Одеського морського порту 19 лютого 2022 року та не міг покинути порт через початок бойових дій та закриття відповідних районів Чорного моря.

У міністерстві зазначили, що визначений навігаційним дорученням ВМС коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення.

Однак, враховуючи блокування Росією зернової ініціативи те зростаючу потребу світу в українській продукції, Україна розглядає можливість використовувати його і для цивільних суден, що перевозять невійськові вантажі, зокрема, збіжжя переважно до країн Африки та Азії.

Як зазначили у відомстві, з 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже чотири судна. Цей шлях вже пройшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкери PRIMUS та ANNA-THERESA з OCEAN COURTESY 16, 27 серпня та 1 вересня відповідно.

Що цьому передувало

У липня Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. Після цього окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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