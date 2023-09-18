Фінансові новини
- |
- 18.09.23
- |
- 18:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони
13:31 18.09.2023 |
Кабінет міністрів України на засідання у понеділок, 18 вересня, звільнив усіх заступників міністра оборони, а також державного секретаря міністерства. Про це повідомив міністр кабінета міністрів Олег Немчінов у Telegram.
Рішенням кабміну були звільнені:
* Гаврилов Володимир Валеріанович з посади заступника міністра оборони України
* Замлинський Ростислав Теодозійович з посади заступника міністра оборони України
* Маляр Ганна Василівна з посади заступника міністра оборони України
* Шарапов Дениса Олександрович з посади заступника міністра оборони України
* Шевченко Андрія Віталійович з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції
* Дейнега Віталій Олегович з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
* Ващенко Костянтин Олександрович з посади державного секретаря міністерства оборони України
Відео на тему:
Володимир Гаврилов до призначення на посаду в міноброони (січень 2022) працював помічником генерального директора державної компанії "Укрспецекспорт". Ганна Маляр стала заступником міністра у серпні 2021 року. До цього вона була працювала тренеркою зі стратегічних комунікацій СБУ, а також була телеведучою. Денис Шарапов до призначення обіймав посаду заступника гендиректора "Укрспецекспорту".
Андрій Шевченко працював у минулому журналістом, а також послом України в Канаді. Обіймав посаду у Міноборони з 21 лютого 2023 року. Віталій Дейнега найбільше відомий як засновник благодійного фонду "Повернись живим". Костянтин Ващенко у різні роки був радником прем'єр-міністра України, заступником міністра праці та соціальної підтримки, головою Нацагенства з питань державної служби, а також держсекретарем міністерства фінансів та міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Водночас, уряд не повідомив окремо про звільнення першого заступпника міністра Олександра Павлюка. Він імовірно зберіг посаду.
Стаття на тему:
28.07.22 Клопіт Спартц: Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіянина з шпигунським минулим часів КГБ.
Зміна міністра оборони
На початку вересня міністром оборони України став Рустем Умєров. Він змінив на цій посаді Олексія Резнікова.
41-річний Умєров раніше був головою Фонду державного майна. Він - етнічний кримський татарин і мусульманин. Одружений, виховує трьох дітей. Має освіту фінансиста. Кар'єру розпочав у телекомунікаційній компанії, працював в інвестиційному бізнесі. Є співзасновником компанії ASTEM і благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.
Кілька років Умєров був делегатом Курултаю кримськотатарського народу та радником колишнього голови Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, а пізніше - його помічником.
У 2019 році Умєров став нардепом від "Голосу". У парламенті займався питаннями, пов'язаними з правами людини та деокупацією Криму. Зокрема, ініціював закон зі скасування вільної економічної зони Крим, за яким Україна не постачатиме питну воду на півострів до його повної деокупації. У 2020 році Умєров увійшов до групи з розробки державної стратегії деокупації Криму та Севастополя, створену при Раді національної безпеки та оборони, а також був обраний співголовою міжфракційного об'єднання "Кримська платформа".
Міністр оборони Рустем Умєров в понеділок назва кадрові рішення уряду "перезавантаженням".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони
|Україна проти Росії в суді ООН: унікальний процес
|Друге цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором
|Макропрогноз під держбюджет-2023 передбачає продовження масштабної війни до II пол.-2024
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна попри вимоги Польщі та Угорщини
|Кабінет міністрів України пропонує підвищити у 2024 році мінімальну зарплату двічі - з 1 січня та з 1 квітня
|БЕБ має стати єдиним органом, який контролює економічну злочинність в Україні – Шмигаль
|Нардепу Шуфричу повідомлено про підозру в держзраді - СБУ
|Януковича та Азарова судитимуть за підписання «Харківських угод»
|Суперечка навколо «військового» ПДФО. Кому дістануться гроші
Бізнес
|У Сенаті США відбулося перше засідання на тему регулювання ШІ
|ЄП затвердив закон щодо забезпечення на 2050 рік 70% екологічно чистого авіапалива
|Найбільше IPO року: виробника чипів оцінили у $55 млрд
|Маск передав контроль над частиною Starlink американським військовим - WP
|Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска: у чому звинувачують бізнесмена
|Ілон Маск пояснив зрив операції ЗСУ в Криму санкціями США
|BMW презентував концепт Vision Neue Klasse