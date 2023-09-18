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АНАЛІТИКА

Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони

13:31 18.09.2023 |

Політика

 

Кабінет міністрів України на засідання у понеділок, 18 вересня, звільнив усіх заступників міністра оборони, а також державного секретаря міністерства. Про це повідомив міністр кабінета міністрів Олег Немчінов у Telegram.

Рішенням кабміну були звільнені:

* Гаврилов Володимир Валеріанович з посади заступника міністра оборони України
* Замлинський Ростислав Теодозійович з посади заступника міністра оборони України
* Маляр Ганна Василівна з посади заступника міністра оборони України
* Шарапов Дениса Олександрович з посади заступника міністра оборони України
* Шевченко Андрія Віталійович з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції
* Дейнега Віталій Олегович з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
* Ващенко Костянтин Олександрович з посади державного секретаря міністерства оборони України

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Володимир Гаврилов до призначення на посаду в міноброони (січень 2022) працював помічником генерального директора державної компанії "Укрспецекспорт". Ганна Маляр стала заступником міністра у серпні 2021 року. До цього вона була працювала тренеркою зі стратегічних комунікацій СБУ, а також була телеведучою. Денис Шарапов до призначення обіймав посаду заступника гендиректора "Укрспецекспорту".

Андрій Шевченко працював у минулому журналістом, а також послом України в Канаді. Обіймав посаду у Міноборони з 21 лютого 2023 року. Віталій Дейнега найбільше відомий як засновник благодійного фонду "Повернись живим". Костянтин Ващенко у різні роки був радником прем'єр-міністра України, заступником міністра праці та соціальної підтримки, головою Нацагенства з питань державної служби, а також держсекретарем міністерства фінансів та міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Водночас, уряд не повідомив окремо про звільнення першого заступпника міністра Олександра Павлюка. Він імовірно зберіг посаду.

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Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіянина з шпигунським минулим часів КГБ.

Зміна міністра оборони

На початку вересня міністром оборони України став Рустем Умєров. Він змінив на цій посаді Олексія Резнікова.

41-річний Умєров раніше був головою Фонду державного майна. Він - етнічний кримський татарин і мусульманин. Одружений, виховує трьох дітей. Має освіту фінансиста. Кар'єру розпочав у телекомунікаційній компанії, працював в інвестиційному бізнесі. Є співзасновником компанії ASTEM і благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.

Кілька років Умєров був делегатом Курултаю кримськотатарського народу та радником колишнього голови Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, а пізніше - його помічником.

У 2019 році Умєров став нардепом від "Голосу". У парламенті займався питаннями, пов'язаними з правами людини та деокупацією Криму. Зокрема, ініціював закон зі скасування вільної економічної зони Крим, за яким Україна не постачатиме питну воду на півострів до його повної деокупації. У 2020 році Умєров увійшов до групи з розробки державної стратегії деокупації Криму та Севастополя, створену при Раді національної безпеки та оборони, а також був обраний співголовою міжфракційного об'єднання "Кримська платформа".

Міністр оборони Рустем Умєров в понеділок назва кадрові рішення уряду "перезавантаженням".

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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